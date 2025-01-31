نانسي عجرم تحسم الجدل حول طلاقها: ليست قصتي

شفق نيوز/ حسمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الجدل الدائر حول طلاقها من زوجها الطبيب فادي الهاشم، خاصة بعد الزوبعة التي أثارتها أغنيتها الجديدة "طول عمري نجمة".

وكتبت عبر حسابها على "إنستغرام"، أمس الخميس، معلقة على مقطع فيديو قصير من كليب أغنيتها الجديدة "طول عمري نجمة" "هذه ليست مجرد أغنية! إنها لمحة عن الواقع الذي يواجهه عدد لا يحصى من الناس".

كما تابعت "على الرغم من أنها ليست قصتي، إلا أنها تستحق المشاركة"، لتدعو الجميع لمشاهدة الفيديو كليب الكامل للأغنية الجديدة.

وكان فادي الهاشم زوج نانسي قد علّق على الموضوع أمس في أول ردّ له على حقيقة الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن انفصالهما، مشيرا إلى أنها "زوجته" في منشور مطول نشره عبر إنستغرام.

وقال فادي الهاشم إن قراءة تعليقات المتابعين الموجودين على حسابه، أمر مثير للاهتمام، مضيفاً "إنه سيستمر في فعل ذلك من الآن فصاعدًا".

كما تابع "أرى أن 99.9% منها إيجابية، وأتفهم تمامًا السبب، ليس لأنك تحبني أو تحب زوجتي، بل لأنكم كائنات مستنيرة تفيض بالحب، وتتمتعون بالسلام الداخلي، وترون الخير في الناس. أعتقد اعتقادًا راسخًا أنكم جميعًا رائعون".

أتى هذا الرد، بعدما انتشرت أخبار تفيد بطلاق نانسي عجرم تزامناً مع صدور أغنية جديدة لها تتناول موضوع "الطلاق"، تحتوي على مشهد توقيع أوراق الانفصال وهو ما أثار زوبعة.

وعبر كثيرون من نشطاء مواقع التواصل عن فرحتهم بالأغنية الجديدة مشيرين إلى أنها كانت "ذكية" في ترويج العمل الفني. بينما راح آخرون لانتقاد النجمة اللبنانية معتبرين أنها "فقدت بريقها" لذلك لجأت لفكرة الصمت وعدم الرد على شائعات طلاقها بهدف التسويق للأغنية.