ناقد ومترجم عراقي يحصد جائزة "مارثيلو ريّس" الدولية للترجمة في إسبانيا

شفق نيوز - بغداد

حصد الناقد والمترجم العراقي عبد الهادي سعدون، جائزة "مارثيلو ريّس" العالمية للترجمة في دورتها الحادية عشرة، والتي تمنحها مؤسسة "أوليفانتا" الإسبانية، عن ترجمته لأنطولوجيا الشعر النسوي العربي الصادرة بعنوان "نبض الحرب الموحش".

وفي هذا السياق، بارك الناطق الإعلامي باسم اتحاد أدباء العراق، معن غالب سباح، لـ"سعدون فوزه" بهذه الجائزة.

وأضاف أن، "الأنطولوجيا تضم أصواتاً شعرية نسوية من ستة بلدان عربية هي: العراق وفلسطين ولبنان وسورية وليبيا واليمن"، مشيراً إلى أنه "سيتم تقديم الجائزة والكتاب في شهر آب بمدينة صوريا الإسبانية ضمن فعاليات معرض الكتاب".