ناعتاً سائقه بـ"الحيوان".. عمرو دياب يسقط في فخ كلماته

شفق نيوز/ تعرض الفنان المصري عمرو دياب لانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد أن شتم سائقه الخاص ووصفه بـ"الحيوان"، خلال انصرافه من حفل "ليالي سعودية مصرية"، الذي أقيم مساء أمس الأحد في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع فيديو للفنان عمرو دياب أثناء تجمهر وسائل الإعلام حوله عند خروجه من مسرح دار الأوبرا، حيث رد على شخص سأله سؤالا بالقول: "ياعم ارحمونا بقا" ليواصل حديثه بحثًا عن سائقه الشخصي قائلًا: "الحيوان بتاعنا فين السواق".

وانتقد المستخدمون ما فعله عمرو دياب، واصفين الفعل بالـ"غير اللائق"، حيث كتب أحدهم عبر منصة "إكس": "شخصية عمرو دياب فعلا وحشة أوي أوي.. بيعامل الناس وحش جدا وباستهزاء واستصغار وقلة ذوق، وكمان بيشتم السائق الي معاه ليه محدش اتكلم على ده امبارح وماسكين شيرين بس؟؟".

وكتب الإعلامي اللبناني إيلي مرعب عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، معلقًا على الفيديو المتداول: "قلة أخلاق عمرو دياب".

بينما دافع آخرون عن الهضبة، واصفين فعلته بالعفوية، حيث كتبت نوره الحسيني على منصة "إكس": "الدنيا قايمة على عمرو دياب عشان هالفيديو، عمرو دياب طول عمره بعيد عن المشاكل والقيل والقال، ولا عمره استفز زميل ولا إعلام ولا صحافة، وكل نجاحاته صنعها بنفسه بدون تسلق على كتف أحد".

وأضافت: "بلحظة عفوية وممكن بلحظة توتر أيضًا من الصحافة نعت سواقة بهالوصف، عمرو لا يعرف كيف يتعامل مع الكاميرا ولا الإعلام، والدليل قلة لقاءاته التلفزيونية، عيب عليكم وعمرو قامة والكل قال كلمته بحياته الشخصية سواء بقصد أو دون قصد! كافي نفاق".