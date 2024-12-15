ناشط موصلي ينضم لفريق بريطاني متخصص بمشروع استعادة التراث

شفق نيوز/ أعلن الناشط في التراث الموصلي أيوب ذنون، اليوم الأحد، انضمامه رسمياً إلى فريق معهد الدراسات التنموية (IDS) في جامعة ساسكس البريطانية كباحث في مشروع "استعادة التراث".

وقال ذنون، لوكالة شفق نيوز، إن "انضمامي الرسمي بصفة باحث في معهد الدراسات التنموية في جامعة ساسكس البريطانية (University of Sussex)، يعد خطوة هامة في مسيرتي المهنية بمجال التراث، وهو فرصة للتعاون مع نخبة من الخبراء والباحثين الدوليين بهدف العمل على إعادة تكوين التراث الثقافي".

وأوضح ذنون أن هذه الفرصة تتيح له المساهمة في استدامة الهوية الثقافية وتعزيز التفاهم العالمي، مبيناً أن الانخراط في فرق دولية سيسهم في توسيع آفاق البحث والعمل من أجل مستقبل مشرق لتراثنا الثقافي.