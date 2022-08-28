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ناسا: سكان الأرض سيذهبون للعيش على القمر

Category: منوعـات

Date: 2022-08-28T16:37:34+0000
ناسا: سكان الأرض سيذهبون للعيش على القمر

شفق نيوز / أشار رئيس وكالة "ناسا" الأمريكية للفضاء، بيل نيلسونن، إلى أن الهبوط الجديد لرواد الفضاء على سطح القمر سيهدف إلى ضمان بقاء الإنسان لفترة أطول على القمر، والعيش وتعلم تقنيات جديدة هناك.

وقال نيلسون في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية: "نحتاج إلى التركيز على البقاء على القمر لفترة أطول من مجرد الهبوط والبقاء هناك لمدة يومين ثم المغادرة".

وأوضح أن "البشرية ستذهب إلى القمر للعيش والدراسة هناك"، لافتاً إلى أن "حجم هذه المهام هو بالضبط الذي يحدد حقيقة أن الاستعدادات لهبوط رواد الفضاء على سطح القمر تستغرق وقتا طويلا".

وتابع نيلسون: "بمجرد أن نذهب إلى القمر، سنعيش وندرس هناك. سنطور تقنيات جديدة، كل هذا من أجل الذهاب إلى المريخ مع أشخاص آخرين"، مردفاً بالقول: "من غير الممكن على المدى القصير لشخص ما أن يعيش على القمر بالمعنى المعتاد عموماً".

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