ناسا تنشر صورة فريدة لأفق المريخ بعد أشهر من التنسيق

شفق نيوز/ أعلنت وكالة "ناسا" عن التقاط صورة جديدة لأفق المريخ، التقطتها مركبة الفضاء "أوديسي" التابعة لها أثناء دورانها حول الكوكب، من ارتفاع نحو 400 كيلومتر، وهو ما يشبه متوسط ارتفاع محطة الفضاء الدولية عن كوكب الأرض.

وتعد الصورة إنجازا استغرق تنسيقه أشهرا، ويقول علماء إن الصورة ستسمح لهم بمقارنة المريخ بالأرض من خلال النظر إلى صور مماثلة ملتقطة من محطة الفضاء الدولية.

ويقول عالم الفلك، جوناثان هيل، من جامعة ولاية أريزونا: "لم يسبق لأي مركبة فضائية مريخية أن حصلت على هذا النوع من الرؤية من قبل".

وتم التقاط الصورة باستخدام نظام التصوير بالانبعاث الحراري الخاص بـ"أوديسي"، إذ يظهر سطح المريخ الجاف المليء بالحفر في المقدمة، وهو منظر طبيعي غريب ورائع، وفي الأعلى، يطفو الغلاف الجوي الرقيق والهش للمريخ، مع وجود خصلات من السحب والغبار المعلقة فيه.

ويحتوي كوكب المريخ على سحب جليدية مائية، مثل الأرض (وهي سحب جميلة جدًا أيضًا)، ولكنه يحتوي أيضًا على سحب جليدية من ثاني أكسيد الكربون تتشكل عندما تكون الظروف الجوية مناسبة.

وقد تعطينا دراسة هذه السحب فكرة عن كيفية عمل الغلاف الجوي للمريخ، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.

