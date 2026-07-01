"ناسا" تمضي نحو قاعدة دائمة على القمر

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، منح عقود بقيمة 590 مليون دولار لثلاث شركات فضائية، ضمن المرحلة الأولى من خطتها لإنشاء قاعدة دائمة على سطح القمر، في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق لوجود بشري مستدام ومنافسة التقدم الصيني في مجال الفضاء.

وقالت الوكالة إن العقود مُنحت لشركات أستروبوتيك وفايرفلاي وإنتويتيف ماشينز لتنفيذ أربع مهمات لنقل أجهزة علمية وشحنات إلى سطح القمر، فيما حصلت شركة أستروبوتيك على مهمتين من أصل أربع.

وأوضحت ناسا أنها تدرس أيضاً إعادة استخدام المركبة الجوالة "بروميس"، التي كانت مخصصة للمريخ، لتعمل على سطح القمر، ضمن جهود تطوير بنية تحتية تعتمد على المركبات الآلية قبل وصول رواد الفضاء.

وأكد المدير التنفيذي لبرنامج القاعدة القمرية في ناسا، كارلوس غارسيا غالان، أن العقود الجديدة تمثل "المرحلة الأولى" من مشروع إنشاء مستوطنة قمرية دائمة، من المتوقع أن تستمر حتى عام 2028، بكلفة تُقدّر بنحو 10 مليارات دولار.

وأضافت الوكالة أنها أبرمت الشهر الماضي عقوداً أخرى ضمن المشروع، كما منحت في أيار/مايو الماضي عقوداً تتجاوز قيمتها مليار دولار لتطوير مركبات جوالة وطائرات مسيّرة للمساعدة في اختيار موقع القاعدة القمرية.

وتشمل المرحلتان الثانية والثالثة من المشروع بناء مساكن مضغوطة، وتركيب أنظمة لتوليد الطاقة على سطح القمر، تمهيداً لإقامة مستوطنات شبه دائمة خلال ثلاثينيات القرن الحالي.

وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي الولايات المتحدة للحفاظ على تفوقها في سباق الفضاء، في ظل التقدم المتسارع الذي حققته الصين في برامجها الفضائية خلال السنوات الأخيرة.