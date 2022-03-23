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"ناسا" تكشف عن كواكب جديدة خارج المجموعة الشمسية

Category: منوعـات

Date: 2022-03-23T05:52:59+0000
"ناسا" تكشف عن كواكب جديدة خارج المجموعة الشمسية

شفق نيوز / كشفت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، عن عدد من الكواكب "المؤكدة" التي اكتشفتها خارج النظام الشمسي حتى الآن.

وذكرت "ناسا" أنها أضافت 65 كوكبا خارج المجموعة الشمسية لإجمالي الكواكب المؤكدة المكتشفة في الكون"، ليصل الرقم إلى 5005 كواكب.

وأوضحت أن "الكواكب المؤكدة ليست سوى جزء صغير من مليارات الكواكب التي يحتمل أن تكون موجودة في مجرة درب التبانة، ويزداد هذا العدد عند الحديث عن المجرات الأخرى".

وتتباين طبيعة هذه الكواكب بين الصخرية كالأرض، والعملاقة الغازية ذات الحجم الأكبر بعدة مرات من المشتري، وتلك التي تدور حول نجمين في وقت واحد، والكواكب التي تدور حول بقايا نجوم ميتة.

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