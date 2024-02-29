"ناسا" تكشف سر صخرة تقترب من الأرض

شفق نيوز/ كشفت وكالة "ناسا" لمراقبة الفضاء العميق، تفاصيل الصور الأولى لكويكب بحجم ملعب "محتمل الخطورة" اقترب من الأرض، يطلق عليه اسم 2008 OS7.

وفي 2 فبراير/شباط الجاري، مر الكويكب بالقرب من الأرض، ما سمح لعلماء الفلك بالتقاط صور شاملة لهذه الصخرة الفضائية التي تدور ببطء، وفي أثناء عبوره الآمن، مر الكويكب على مسافة 2.9 مليون كم (1.8 مليون ميل) من الأرض، أي ما يعادل 7 أضعاف المسافة بين الأرض والقمر.

واكتشف "ماسح السماء كاتالينا" الذي تموله وكالة ناسا هذا الكويكب في عام 2008، لكنه كان بعيدا جدا بحيث لم يكن ممكنا التقاط صور مفصلة له حتى الآن.

وعلى الرغم من أنه لا يشكل فعليا أي خطر على الأرض، لكن ونظرا لقرب مداره من مدار الأرض يتم تصنيف 2008 OS7 على أنه كويكب "محتمل الخطورة".

يشار إلى أن اقتراب الكويكب في 2 فبراير/شباط الجاري كان أقرب ما يمكن أن يصل إليه من كوكبنا منذ 200 عام على الأقل. ونتيجة لذلك، تقل احتمالية اصطدام هذا الكويكب بالأرض بشكل كبير.

وفي أثناء الاقتراب الوثيق في بداية شباط، التقط علماء مختبر الدفع النفاث صورا للكويكب باستخدام هوائي "رادار نظام غولدستون الشمسي" (Goldstone Solar System) الذي يبلغ طوله 70 مترا (230 قدما) في منشأة شبكة الفضاء العميق بالقرب من بارستو، كاليفورنيا.

وكشفت بيانات جديدة من انعكاس الضوء من سطح الكويكب عن عرض يتراوح بين 150 إلى 200 متر (500 إلى 650 قدم).

وأوضح بيان لناسا، أنه وبينما يدور الكويكب، فإن الاختلافات في شكله تغير سطوع الضوء المنعكس الذي يراه علماء الفلك، ويتم تسجيل تلك التغييرات لفهم فترة دوران الكويكب.