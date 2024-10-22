"ناسا" تصنف 2024 السنة "الأسخن" في التاريخ المسجل

شفق نيوز/ اعتبر كبير علماء المناخ في وكالة "ناسا" الأمريكية، غافين شميت، أن العام 2024 من المرجح أن يكون السنة الأكثر حرارة في التاريخ المسجل.

وبحسب موقع "أكسيوس"، يأتي هذا التقدير ليؤكد استمرار الاتجاه التصاعدي لارتفاع درجات الحرارة العالمية، ما يزيد المخاوف بشأن التغيرات المناخية وتأثيراتها على البيئة والاقتصادات العالمية.

وسجّل شهر أيلول/ سبتمبر 2024 ثاني أعلى درجة حرارة لشهر سبتمبر في التاريخ المسجل، إذ تجاوز متوسط درجة الحرارة العالمية بـ1.26 درجة مئوية مقارنة بالفترة المرجعية بين 1951 و1980.

وتأخرت البيانات الشهرية التي تصدرها وكالة "ناسا" والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي "NOAA" بسبب إعصار "هيلين"، الذي أثر في مراكز البيانات في الولايات المتحدة، بحسب "أكسيوس".

وأكدت توقعات أخرى من خدمة "كوبرنيكوس" الأوروبية للمناخ أيضاً أن 2024 في طريقها لتصبح السنة الأكثر حرارة في تاريخ السجلات المناخية.

ومن المتوقع أن تصدر الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي قريباً تقريراً يوضح ترتيب العام الحالي ضمن السنوات الأكثر حرارة في التاريخ.

ويعكس الارتفاع المستمر في درجات الحرارة التأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية الناتجة عن الأنشطة البشرية، مثل حرق الوقود الأحفوري، إلى جانب ظواهر طبيعية مثل "النينيو".

ويؤكد العلماء أن هذه التحولات تشكل تحدياً عالمياً يتطلب اتخاذ إجراءات فورية للحد من التأثيرات السلبية المتزايدة على المناخ والبيئة.