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ناسا تستعد لاختبار "أقوى" صاروخ في العالم

Category: منوعـات

Date: 2021-01-08T19:19:27+0000
ناسا تستعد لاختبار "أقوى" صاروخ في العالم

شفق نيوز/ تستعد وكالة "ناسا" الأمريكية، لاختبار أقوى محرك صاروخي في العالم، والمعروف باسم نظام الإطلاق الفضائي (SLS)، الذي سيأخذ رواد الفضاء إلى القمر والمريخ في يوم من الأيام.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قررت الوكالة اختبار المحرك الذي يمكن أن تصل سرعته إلى 17500 ميل في الساعة، في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأكدت الوكالة أن المحركات الأربعة الضخمة سيتم تثبيتها على الأرض خلال اختبار الإشعال المسمى "هوت فاير"، وهو الاختبار النهائي قبل إطلاق الرحلة التجريبية غير المأهولة في وقت لاحق من هذا العام.

وخضع الصاروخ بالفعل لعدد من اختبارات المحرك الثابتة، وستحدث التجربة المقبلة، بعد 17 كانون الثاني/يناير.

وتم تصميم محرك "إس إل إس" ليكون العمود الفقري لبرنامج أرتميس، الذي سيُوصل أول امرأة إلى القمر في العام 2024، ويُوصل البشر إلى المريخ في ثلاثينيات القرن الواحد والعشرين.

وتم الإعلان عن الصاروخ الذي تبلغ قيمته 18 مليار دولار لأول مرة في العام 2011، ومن المقرر أن يصل إلى سرعات تبلغ 17500 ميل في الساعة لأخذ البشر والتكنولوجيا إلى عمق الفضاء.

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