"ناسا" تدرس إعادة نقل عينات تربة المريخ إلى الأرض

شفق نيوز- متابعة

قال القائم بأعمال مدير وكالة ناسا، شون دافي، يوم الأحد، إن الوكالة تخطط لإعادة هيكلة مشروع متخصص بنقل عينات من تربة المريخ إلى الأرض.

وأشار دافي، في تصريحات إلى أن "الخبراء وقادة ناسا يعملون على إعادة هيكلة مشروع مهمة MSR لتسريع وتخفيض تكلفة إعادة عينات التربة والصخور إلى الأرض، والتي جمعتها مركبة Perseverance من كوكب المريخ".

وأضاف: "ما زلنا ندرس الخيارات المختلفة لكيفية إحضار هذه العينات وغيرها إلى الأرض في إطار خططنا طويلة المدى لاستكشاف المريخ واستعماره، والتي ستمتد لثلاثين سنة. لاتخاذ قرار، نحتاج إلى فهم الميزانيات والأطر الزمنية المتاحة لنا، وكذلك التقنيات التي ستساعدنا على إعادة هذه العينات إلى الأرض بأسرع طريقة ممكنة".

وأوضح دافي، أن إدارة ناسا تدرس خيارات بديلة، بما في ذلك إرسال مهمة روبوتية أخرى لا تهدف إلى إعادة عينات تربة المريخ إلى الأرض، بل إلى دراستها مباشرة على سطح هذا الكوكب باستخدام أدوات غير متوفرة على متن المسبار الخامس لها، وستلعب البيانات التي تم الحصول عليها خلال هذه الدراسات دورا مهما في التحضير للبعثات المأهولة إلى المريخ.

وفي 10 أيلول/ سبتمبر أعلن الفريق العلمي لمركبة Perseverance، اكتشاف صخور رسوبية غير عادية في فوهة جيزيرو على المريخ، حيث هبطت المركبة في يوليو/ تموز 2020، وأن هذه الصخور تحوي على آثار محتملة للنشاط الحيوي لكوكب المريخ، وتحظى عينات "البصمات الحيوية" التي جمعتها المركبة باهتمام علمي كبير.