ناسا تحذر..  5 كويكبات تقترب من الأرض اعتبارا من اليوم

شفق نيوز/ حذرت وكالة الفضاء الأمريكية من اقتراب خمسة كويكبات من الأرض اعتبارا من اليوم وحتى الـ12 من سبتمبر/ ايول الجاري.

ووفقا لبيان "ناسا" سيقترب الكوكيب JA5 وحجمه بحجم منزل والذي اكتشف لأول مرة عام 2021 من الأرض، يوم 6 سبتمبر/ ايلول على مسافة 5.1 مليون كم.

وفي 8 سبتمبر/ ايلول سيحلق على مقربة من الأرض كويكبان أحدهما بحجم طائرة اكتشف عام 2023 على مسافة 4 ملايين كم، والثاني بحجم حافلة اكتشف عام 2020 على مسافة 5.6 ملايين كم.

وسوف يحلق على مقربة من الأرض يوم 10 سبتمبر/ ايلول كويكب بحجم طائرة على مسافة 2.65 مليون كم.

أما الكويكب الخامس الذي هو أصغر من حافلة سوف يحلق على مقربة من الأرض يوم 12 سبتمبر/ ايلول على مسافة 4.1 ملايين كم.

وتشير "ناسا" إلى أن هذه الكويكبات لا تشكل خطورة على الأرض، وأن خطورة الكويكبات على الأرض تنشأ حين يكون محيطها أكبر من 149 مترا، وتقترب من الأرض مسافة تقل عن 7.4 ملايين كيلومتر، ومثل هذه الكويكبات غير موجود بين الكويكبات الخمسة المذكورة.

المصدر: صحيفة إزفيستيا - RT