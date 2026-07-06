"ناسا" تحذر من تفوق صيني في سباق الوصول إلى القمر

شفق نيوز- متابعة

حذر جاريد إسحاقمان، مدير وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، من أن الصين قد تتفوق على الولايات المتحدة في سباق الفضاء والهبوط على القمر.

ويقول: "سيرسل الصينيون رواد فضاء إلى القمر، هذا أمر لا جدال فيه. السؤال هو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعود إلى القمر قبلهم!"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على التفوق على الصين.

ويقول: "نحن حاليا بالتأكيد في سباق فضائي، والصين تتحرك بسرعة مذهلة".

يذكر أن رئيس برنامج القاعدة القمرية في ناسا كارلوس غارسيا غالان كان قد اعلن في أواخر حزيران/يونيو المنصرم، أن الولايات المتحدة لا تملك معلومات كافية لإرسال مهمة مأهولة إلى القمر وبدء بناء قاعدة هناك.

يشار إلى أن هبوط مركبة "أرتميس 3" على سطح القمر، الذي كان مقررا في الأصل عام 2027، أجل إلى عام 2028. وكان من المقرر قبل ذلك، تسيير رحلات منتظمة غير مأهولة إلى القمر في عام 2027. وبحلول عام 2029، تأمل ناسا ضمان الوصول الموثوق إلى سطح القمر وإجراء التجارب عليه، يليه إنشاء قاعدة قمرية أولية، وفي حلول عام 2032 سيصعد رواد الفضاء على سطح القمر.

ووفقا للرواية الرسمية، هبطت الولايات المتحدة على سطح القمر ست مرات بين عامي 1969 و1972 ضمن برنامج أبولو، حيث سار 12 رائد فضاء على سطح القمر.