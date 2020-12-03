نازي مصاب بكورونا يستنجد بطبيب يهودي ليعالجه

شفق نيوز/ توسل مريض بطبيب في إحدى غرف الطوارئ بمستشفى في و لاية كاليفورنيا، قبل أن تحدث المفاجأة.

كان المريض يعاني من ضيق في التنفس، بحسب موقع كرونيكل.

وعندما هم الطبيب تايلور نيكولاس، وهو يهودي، بمعالجته، ظهر على صدر المريض وشم النازيين، أو ما يسمى بالصليب المعقوف، يعلو ويهبط مع كل تنهيدة تصدر عنه.

كشف نيكولاس كيف أن هذه الحادثة اختبرت التزامه بإنقاذ الأرواح.

نيكولاس وعد المريض الذي بدا كبيرا في السن، ببذل قصارى جهده، لكنه في ذات الوقت أقر في سلسلة تغريدات بأنه "لم يشعر بالتعاطف معه في تلك اللحظة".

"ماذا لو انقلبت الأدوار هل سيهتم بي"؟ تساءل الطبيب في تغريداته التي شاطرها مع كرونيكل.

بعد ذلك، بدأت حالة المريض تتدهور بسبب انخفاض الأوكسجين. هنا بدأ نيكولاس وفريقه في عملية التنفس الصناعي، لإنقاذ حياته.

وهذه من أخطر العمليات بالنسبة لفرق الإغاثة الطبية لأن فرص انتشار الفيروس كبيرة للغاية.

ومع ذلك قال نيكولاس لكرونيكل "عملنا بجد لضمان توفير أفضل الفرص له للعيش".

منذ صغره كان نيكولاس يريد أن يصبح طبيبا، خصوصا بعد العملية الجراحية التي تعرض لها في سن السابعة لإزالة ورم من الدماغ.

وقد تدرب نيكولاس لمساعدة الفقراء والمتسولين لكنه، يتابع قائلا، إنه كلما اقترب من غرفة الرجل النازي، كان يقول "من الصعب أن تنتقل من غرفة يموت فيها شخص، إلى غرفة مجاورة فيها شخص يقتل الناس"، حسب كرونيكل.

ولكن مع ذلك، يقول نيكولاس إنه كان "يشعر بالفخر لأنه يهتم بالأشخاص الذين لا يهتم بهم أحد".