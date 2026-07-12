مؤسسة عالمية تحذّر من شرب الكحول ولو بنسبة قليلة.. مخاطره تصل الى "الانتحار"

شفق نيوز- لندن

أصدرت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، تحذيراً من مخاطر الكحول، فيما أكدت أن جميع أنواع المشروبات الكحولية قد تزيد خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان، حتى عند استهلاك كميات قليلة منها.

وذكرت المؤسسة، في منشور عبر حسابها على منصة "إنستغرام"، أن الضرر لا يرتبط بنوع معين من المشروبات الكحولية، بل بالكحول نفسه، مشيرة إلى أن تقليل استهلاكه يمكن أن يساعد في خفض خطر الإصابة بالسرطان.

وأضافت أن "الكحول يسبب سبعة أنواع من السرطان، فجميع أنواع المشروبات الكحولية تزيد خطر الإصابة بالسرطان، لأن الكحول نفسه هو الذي يسبب الضرر، حتى بكميات قليلة".

وأوضحت المؤسسة أن "الكحول يرتبط بزيادة خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان، من بينها سرطان الثدي وسرطان الأمعاء وسرطان الفم وسرطان الكبد، وبعض أنواع سرطان الحلق".

وقدمت المؤسسة مجموعة من النصائح لمساعدة الأشخاص على تقليل استهلاك الكحول، تشمل مراقبة عادات الشرب، وتخصيص أيام خالية من الكحول، واستبدال المشروبات الكحولية ببدائل غير كحولية، وتجنب شراء كميات كبيرة أو تخزينها في المنزل، إلى جانب وضع أهداف واقعية والالتزام بها.

وأكدت أن إجراء تغييرات بسيطة على عادات تناول الكحول يمكن أن يساهم في تحسين الصحة وتقليل خطر الإصابة بالسرطان، مضيفة أن خفض استهلاك الكحول يحمل فوائد صحية متعددة.

من جانبها، أوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) أن الاستهلاك المنتظم لأكثر من 14 وحدة كحولية (140 مل من الكحول النقي) أسبوعيا لفترة تتراوح بين 10 و20 عاما قد يزيد خطر الإصابة بأمراض خطيرة، منها سرطان الفم والحلق والثدي، والسكتة الدماغية، وأمراض القلب والكبد، إضافة إلى تلف الدماغ والجهاز العصبي.

كما أشارت إلى وجود ارتباط بين الإفراط في تناول الكحول وتدهور الصحة النفسية.

وختمت الهيئة بالتأكيد أن "الأبحاث وجدت علاقة بين إساءة استخدام الكحول وإيذاء النفس، بما في ذلك الانتحار".