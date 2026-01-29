"أم زكي".. مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي بظروف غامضة

شفق نيوز- دمشق

أفاد مصدر محلي في العاصمة السورية دمشق، يوم الخميس، بمقتل الفنانة السورية هدى شعراوي، المعروفة بدورها في مسلسل باب الحارة بـ"أم زكي".

وقال المصدر لمراسل وكالة شفق نيوز في سوريا، بأن "شعرواي، عُثر عليها مقتولة داخل منزلها في حي باب السريجة بدمشق".

وأضاف أن "الاتهامات تشير إلى تورط خادمتها بالجريمة"، مبينا أن "قوى الأمن الداخلي باشرت بالتحقيق في الحادثة لتحديد ملابساته".

وولدت الممثلة هدى شعراوي في 28 أكتوبر 1938 في حي الشاغور بمدينة دمشق، وتُعد من الفنانات القديرات في الدراما السورية بعمر يزيد عن 80 عامًا.

وبدأت مسيرتها الفنية في إذاعة دمشق بصوتها المميز، ثم امتدّت إلى التلفزيون والمسرح، وهي من المؤسسين في نقابة الفنانين السوريين.

كان لها حضور في العديد من الأعمال التلفزيونية، من أبرزها دور الداية "أم زكي" في مسلسل باب الحارة الذي رافقته في أجزاء عديدة لسنوات طويلة.

كما شاركت في مسلسلات أخرى مثل الحصرم الشامي، بيت جدي، أهل الراية، عرفت بقدرتها على تجسيد الشخصيات الشعبية العميقة، ولا تزال تعتبر واحدة من أبرز الوجوه الفنية في البيئة الدرامية السورية.