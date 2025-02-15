مؤثرة شهيرة تفجر مفاجأة.. أنجبت الابن الـ13 لإيلون ماسك

شفق نيوز/ فجرت "مؤثرة" معروفة على مواقع التواصل مفاجأة من العيار الثقيل، بزعمها أنها أنجبت الابن الـ13 للملياردير الأميركي إيلون ماسك المعروف عن حماسته لإنجاب العديد من الأطفال، وخوفه من انقراض البشرية.

فقد ادعت المؤثرة المحافظة، آشلي سانت كلير، بمنشور على حسابها في إكس، مساء أمس الجمعة أنها أنجبت طفلاً قبل 5 أشهر من مالك تسلا وسبيس إكس.

وكتب الشابة البالغة من العمر 31 عاماً "قبل خمسة أشهر، رحبت بطفل جديد في هذا العالم.. وإيلون ماسك هو الأب".

سلامة الطفل

كما أوضحت أنها لم تفصح عن الأمر سابقا بهدف حماية خصوصية الرضيع وسلامته.

إلا أنها اعتبرت أن بعض وسائل الإعلام مصرة على انتهاك تلك الخصوصية بغض النظر عن الضرر الذي قد تسببه.

لكنها أكدت أنها عازمة على تربية طفلهما في بيئة آمنة، طالبة من وسائل الإعلام احترام خيارها.

وفي تغريدات لاحقة كشفت سانت كلير أنها ستغيب عن وسائل التواصل مؤقتا، لقضاء بعض الوقت مع عائلتها.

13 طفلا

من جهته، لم يعلق ماسك الذي يتابع آشلي على إكس، على الخبر، علماً أنه نشر عدة تغريدات لاحقة تتعلق بمواضيع مختلفة.

يذكر أن لماسك 12 طفلاً من أربع نساء مختلفات، وإذا تم تأكيد خبر آشلي، فسيكون لديه 13.

إذ رزق مؤسس شركة تسلا بخمسة أطفال من زوجته الأولى جوستين ويلسون - أولاً أنجب توأمان فيفيان وغريفين ثم ثلاثة توائم كاي وساكسون وداميان.

كما أنجبت نجمة البوب غرايمز ثلاثة أطفال منه، بينهم الصبي الصغير X، الذي شوهد مع والده في أنحاء البيت الأبيض قبل يومين، والفتاة Exa Dark Siderael، والصبي تكنو ميكانيكوس.

كذلك رزق من شيفون زيليس، المديرة التنفيذية لشركة Neuralink، أيضًا بتوأم، Strider وAzure.