مي عز الدين تخضع لعملية جراحية وترقد في العناية المركزة

شفق نيوز- متابعة

ترقد الفنانة المصرية مي عز الدين، في العناية المركزية، حيث تخضع لعملية جراحية، وفق ما أعلنه زوجها أحمد تيمور، مطالباً متابعيه وجمهورها بالدعاء.

وكتب تيمور من خلال خاصية "القصص" عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وتابعته وكالة شفق نيوز، "مي تعبانة من قبل رمضان بأسبوعين، ودخلت المستشفى منذ أسبوع، وأجرت جراحة، اليوم، وهي، حالياً، في العناية المركزة.. دعواتكم لها بالشفاء".

وكان من المقرر أن تشارك مي عزالدين في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "قبل وبعد"، إلا أنها أعلنت في اللحظات الأخيرة الانسحاب من الموسم بسبب "ضيق الوقت ورغبتها في تقديم عمل جيد يليق بالجمهور".

ويشارك في بطولة المسلسل: هاني عادل، ومحمود عبد المغني، وسوسن بدر، وريم البارودي، وليلى عز العرب، وإيمان السيد، وعماد زيادة، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج مرقس عادل.