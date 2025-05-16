"ميكي ماوس".. شامات تعرض طفل صيني لـ"التنمر"

شفق نيوز/ تسبب عيب خلقي، بتعرض طفل صيني في الثالثة من عمره، إلى التنمر وإطلاق لقب "ميكي ماوس" عليه، وذلك بسبب ضخامة جمجمته.

وأفادت وسائل إعلام صينية، إن "الطفل المعروف باسم تشيباو، ولد في مقاطعة فوجيان، جنوبي الصين، بعدة شامات ضخمة داكنة اللون تغطي جمجمته، وتعرف هذه الحالة طبيا باسم الشامة الخلقية، وهي ناتجة بشكل أساسي عن نمو مفرط غير طبيعي للخلايا المنتجة للصبغة في الجلد، ما قد يؤثر ليس فقط على مظهر الطفل، بل أيضا على صحته العقلية وجودة حياته بشكل عام".

وتورم رأس الطفل أدى إلى انتفاخه بصورة جعلته يتعرض لتنمر واسع، حيث أطلق عليه البعض لقب "ميكي ماوس".

ويظهر مقطع فيديو نشرته عائلة تشيباو على مواقع التواصل الاجتماعي قبل العملية الجراحية، الجلد الجديد الشبيه بالبالون على جانبي رأسه، والذي أدى إلى تسميته بهذا اللقب المحزن.

وقالت وسائل إعلام إنه "بعد خمسة أشهر من بدء العلاج، أعلن الجراحون نجاح علاج تشيباو تماما بعد إزالة الشامات"، فيما قالت والدته، السيدة تشين، متحدثة عن سخرية الأطفال الآخرين من ابنها: "مسحنا دموعنا وواصلنا حياتنا".

الجدير بالذكر أنه تعود حالة تشيباو بشكل رئيسي إلى نمو غير طبيعي للخلايا المنتجة للصبغة في الجلد، وبحسب العلم، يولد حوالي 1% من الأطفال بوحمة خلقية. ومع ذلك، غالبا ما تكون أصغر بكثير، ويطلق عليها الأطباء أحيانا اسم "الوحمات البنية".

وتكبر هذه الوحمات مع تقدم الأطفال في السن. عادة ما يكون العلاج جراحيا لإزالة البثور. إذا تعذر إجراء الجراحة بسبب حجم البثور أو موقعها أو سمكها، فقد يساعد العلاج بالليزر على تقليل التصبغ، كما يمكن أيضا استخدام التقشير الجلدي، وهو عبارة عن تجديد سطح الجلد لينمو أكثر نعومة.