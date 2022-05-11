ميسي يرافق أميرة سعودية بجولة في جدة

شفق نيوز / رافق نجم كرة القدم العالمي، الأرجنتيني ليونيل ميسي وعددا من أصدقائه، الأميرة السعودية، هيفاء بنت محمد آل سعود، في جولة بمدينة جدة.

وتجولت الأميرة هيفاء التي تشغل منصب مساعد زير السياحة، برفقة النجم الأرجنتيني الذي أصبح سفيرا للسياحة السعودية، داخل القسم التاريخي من مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر.

وكتبت الأميرة السعودية، في حسابها الرسمي على تويتر: "استضفت ميسي وأصدقاءه في جولة في جدة التاريخية.. تاريخ وفن وروعة التفاصيل تركت انطباعا مميزا عند ضيوفنا.. جدة وناسها تأخذ قلوب زوارها من أول نظرة".

وكان ميسي قد حط رحاله في جدة، بعدما أصبح سفيرا للسياحة السعودية، لقضاء إجازته.

وتعد زيارة ميسي للسعودية هي الرابعة بعد أن قاد منتخب بلاده في 2011 في مباراة ودية أمام المنتخب السعودي على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، قبل أن يشهد حضوره كأس "سوبر كلاسيكو" بين البرازيل والأرجنتين في الرياض، وكانت زيارة "البرغوث" الثالثة للمملكة في 2020 عندما شارك في مواجهة فريقه السابق برشلونة ضد أتلتيكو مدريد التي استضافها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.