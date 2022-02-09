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ميزة طال انتظارها من واتساب تخص "الرسائل الصوتية"

Category: منوعـات

Date: 2022-02-09T17:48:50+0000
ميزة طال انتظارها من واتساب تخص "الرسائل الصوتية"

شفق نيوز/ في ميزة جديدة انتظرها مطولاً مستخدمو تطبيق "واتساب"، يعمل تطبيق التواصل الشهير حاليا، على توسيع نطاق خدمة مشغّل الرسائل الصوتية (voice note)، لتشمل الحواسيب.

وستمكن تلك الخدمة مستخدمي "واتساب" من الاستماع إلى الملاحظات الصوتية الواردة إليهم من أصدقائهم، حتى بعد خروجهم من المحادثة مع الصديق إلى محادثة أخرى، بحسب ما أفاد موقع" WABetaInfo" الإخباري التقني.

كما ستساهم عملياً في اختصار الوقت أمام المستخدمين، خاصة أنه في الوقت الراهن لا يمكن لمشغلي التطبيق الشهير الاستماع للملاحظات الصوتية والقيام بمهمة أخرى.

وبمجرد إطلاق هذه الخدمة، سيكون بوسع المستخدمين الاستماع إلى الرسائل الصوتية أثناء التنقل في "واتساب"، دون أن تتوقف تلك الملاحظات وهو ما يوفر الكثير من الوقت.

هذا وكان "واتساب" بدأ في طرح الخدمة في الإصدار التجريبي له في الهواتف التي تعمل بنظام "IOS"، أي هواتف آيفون، ولا يعرف على وجه التحديد متى سيتم إدراجها في هواتف "أندرويد"، رغم تقارير تحدثت عن أن التطبيق يختبر هذه الخاصية لهذه الأجهزة.

كما نشر الموقع صورة من الإصدار التجريبي لـ"واتساب"، يظهر الفرق بين الوضع الراهن، والخدمة الجديدة التي ستظهر بجانب الرسائل الصوتية.

يذكر أنه لا يعرف متى ستطلق الخدمة رسمياً، لكن يعتقد أن ذلك لن يستغرق وقتاً طويلاً.

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