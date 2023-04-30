ميزة جديدة من واتساب.. تحويل الرسائل الصوتية إلى نص مكتوب

شفق نيوز / أطلق تطبيق واتساب بشكل رسمي ميزة جديدة تمثلت بتحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص والتي أعلن عنها في وقت سابق، كونها ميزة تتيح للمستقبل قراءة الرسائل الصوتية في حال لم يتمكن من الاستماع إليها، بالشكل الذي يوفر مرونة أكبر في عملية المحادثة والتواصل مع الطرف الآخر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص تطبيق الواتساب على توفير تجربة أكثر تميزا وراحة للمستخدمين وسط السلسلة من المزايا التي أطلقها واتساب مؤخرا.

وهذه الميزة ستفعل تلقائيا عند استقبال الرسائل الصوتية وستجد الرسالة مصاحبة لنص مكتوب يوضح ما بداخلها.

وستتاح الميزة أمام مستخدمي نظام الـ iOS تحديدا الإصدار الأحدث iOS 16 والذي يسمح للتطبيق بمعالجة الرسالة الصوتية محليًا على جهاز المستخدم.

ومن المقرر أن يتم طرحها للجميع خلال الأسابيع القادمة.

والخاصية الجديدة ستساعد المستخدمين على تحديد بعض النقاط الهامة في الرسالة دون الحاجة للرجوع للاستماع إليها مرة أخرى عبر قراءة النص وتحديد الجملة أو الكلمة المطلوبة.