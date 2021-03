ميزة جديدة مرتقبة في تطبيق واتساب

شفق نيوز/ تعمل شركة فيسبوك، المالكة لتطبيق التواصل الفوري الشهير، واتساب، على إضافة ميزة جديدة له.

وذكرت مواقع تعنى بالأخبار التكنولوجية أن الخاصية الجديدة ستمكّن المستخدمين من تغيير الألوان في التطبيق.

وبدأ التطبيق في العمل عام 2019، واستحوذت عليه شركة فيسبوك في 2014، مقابل صفقة بلغت 19 مليار دولار، ووصل عدد مستخدميه إلى أكثر من مليارين شهريا.

وهذا يعني بكل بساطة أن أي تغيير سيحظى باهتمام واسع النطاق في العالم.

