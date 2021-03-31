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ميزة جديدة مرتقبة في تطبيق واتساب

Category: منوعـات

Date: 2021-03-31T11:04:17+0000
ميزة جديدة مرتقبة في تطبيق واتساب

شفق نيوز/ تعمل شركة فيسبوك، المالكة لتطبيق التواصل الفوري الشهير، واتساب، على إضافة ميزة جديدة له.

وذكرت مواقع تعنى بالأخبار التكنولوجية أن الخاصية الجديدة ستمكّن المستخدمين من تغيير الألوان في التطبيق.

وبدأ التطبيق في العمل عام 2019، واستحوذت عليه شركة فيسبوك في 2014، مقابل صفقة بلغت 19 مليار دولار، ووصل عدد مستخدميه إلى أكثر من مليارين شهريا.

وهذا يعني بكل بساطة أن أي تغيير سيحظى باهتمام واسع النطاق في العالم.

وغرّد حساب موقع "WABetaInfo" المعني بأخبار "واتساب" على "تويتر": "واتساب يطور حاليا خاصية تسمح للمستخدمين بتعديل الألوان في التطبيق".

وأضاف أن الخاصية الجديدة لا تزال قيد التطوير، ولا يوجد الكثير من التفاصيل بهذا الشان في الوقت الراهن.

 ونشر الحساب عدة صور، يبدو أنها مسربة من عمليات التطوير لـ"واتساب، وتظهر اكتساء بعض الرموز بألوان جديدة.

وتظهر الصور أيضا أن بوسع المستخدم تعديل لون صندوق الدردشة، الذي كان حصرا في السابق باللون البيج.

ولا يعرف حتى الآن متى سترى هذه الخدمة الجديدة النور، خاصة أن كثيرين كانوا يشكون من عدم قدرتهم على التحكم في ألوان التطبيق، كما في تطبيقات أخرى.

وعلى صعيد آخر، يسعى "واتساب"، بحسب موقع "غاجيتزس ناو" إلى اختبار ميزة ترفع من سرعة تشغيل الرسائل الصوتية، التي تلقى رواجا في التطبيق.

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