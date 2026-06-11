ميزة جديدة للمستخدمين.. "تيك توك" يختبر المكالمات الصوتية

شفق نيوز- متابعة

تختبر منصة "تيك توك" ميزة جديدة تتيح إجراء مكالمات صوتية مباشرة من داخل الرسائل الخاصة، في خطوة قد تجعل تطبيق الفيديوهات القصيرة منافساً أكثر لتطبيقات المراسلة الفورية مثل "واتساب" و"ماسنجر".

ورصد الباحث التقني، جوناه مانزانو، الميزة الجديدة عبر منصة "إكس"، إذ نشر لقطات شاشة تظهر إشعاراً بمكالمة واردة باسم TikTok Audio، إلى جانب أيقونة هاتف جديدة داخل واجهة الرسائل الخاصة.

وبحسب اختبارات أجراها مانزانو، تعمل الميزة بطريقة مشابهة للمكالمات الصوتية التقليدية، إذ يمكن بدء الاتصال مباشرة من داخل المحادثة الخاصة بين المستخدمين، على أن يكون الطرفان ضمن قائمة الأصدقاء على المنصة قبل السماح بإجراء المكالمة.

وكانت "تيك توك" قد أضافت في آب/ أغسطس إمكانية إرسال الملاحظات الصوتية عبر الرسائل الخاصة، إلى جانب دعم إرسال الصور ومقاطع الفيديو داخل المحادثات.

وخلال العامين الماضيين، أضافت الشركة مجموعة من المزايا الجديدة بوتيرة متسارعة، شملت المحادثات الجماعية، وسلاسل التفاعل داخل الرسائل الخاصة، والقنوات المخصصة للبث، والملاحظات الصوتية.

كما أطلقت المنصة مؤخراً لعبة مصغرة مخفية تعتمد على الرموز التعبيرية داخل الرسائل الخاصة، وتعمل في المحادثات الفردية والجماعية، في محاولة لتعزيز التفاعل وزيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون داخل التطبيق.