سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ميزة انتظرها الملايين.. واتساب يعمل دون إنترنت

Category: منوعـات

Date: 2022-01-17T05:58:12+0000
ميزة انتظرها الملايين.. واتساب يعمل دون إنترنت

شفق نيوز/ بعد طول انتظار، أتاح تطبيق واتساب، بشكل رسمي واحدة من أبرز المزايا التي ينتظرها الملايين، وتسمح للمستخدم بربط حسابه بجهاز ثان مثل الكمبيوتر، وإرسال واستقبال الرسائل دون الحاجة إلى اتصال الهاتف الذكي الأساسي بالإنترنت.

ووفقاً لصفحة الدعم الخاصة بتطبيق واتساب، أصبح بإمكان الملايين عبر العالم، في الوقت الحالي استخدام ما يصل إلى أربعة أجهزة مرتبطة، وهاتف واحد. حيث يمكن استخدام خدمة الدردشة على الويب والكمبيوتر والأجهزة الأخرى من خلال ربطها بهاتفك سواء كان متصلا بالإنترنت أو لا.

وتوفر ميزة "الأجهزة المرتبطة" هذه حلا جديدا لأحد قيود واتساب البارزة، التي تمنع المستخدمين من فتح حساباتهم على جهاز آخر والاستمرار في استخدام الخدمة مع بقاء الهاتف الذكي المسجل عليه الحساب متصلا بالإنترنت، حتى يتمكنوا من إجراء أي محادثة على الأجهزة المرتبطة بالجهاز الأساسي.

وأوضحت صفحة الدعم إلى أنه يمكن استخدام واتساب بالطريقة الجديدة دون الحاجة إلى هاتف متصل بالإنترنت، والتي يتم العمل بها على 4 أجهزة دفعة واحدة بدون أن يكونوا متصلين بالإنترنت.

إذ بمجرد النقر على خيار الأجهزة المرتبطة من قائمة إعدادات واتساب، ستتمكن من رؤية صفحة جديدة تسمى "استخدام واتساب على أجهزة أخرى"، والتي ستتيح لك البقاء في استخدام حسابك على ما يصل إلى 4 أجهزة أخرى دون الحاجة لأن يكون هاتفك متصلا بالإنترنت، على غرار منافسه الأقوى تيليغرام والذي يمكن استخدام الحساب عبر إصدار الويب دون هاتف متصل.

إلى ذلك، أشارت الصفحة إلى أن "الأجهزة المرتبطة" ستستمر في تلقي الرسائل وإرسالها لمدة تصل إلى 14 يوما بعد انقطاع اتصال الهاتف الذكي الرئيسي، ولا يلزم إبقاء هاتفك متصلا بالإنترنت لاستخدام واتساب على الأجهزة المرتبطة، وكما سيتعين على المستخدم تسجيل حسابه على واتساب وربطه بالأجهزة الجديدة بهاتفه.

 

 

related

فيسبوك تنقلب على مستخدمي واتساب بتحديث "إجباري"

Date: 2021-01-07 18:45:13
فيسبوك تنقلب على مستخدمي واتساب بتحديث "إجباري"

واتساب تختبر ميزة طال انتظارها منذ سنوات

Date: 2021-07-15 18:59:53
واتساب تختبر ميزة طال انتظارها منذ سنوات

"واتساب" تجيب على أسئلة تشغل بال المستخدمين

Date: 2021-01-13 10:17:07
"واتساب" تجيب على أسئلة تشغل بال المستخدمين

"واتساب" يغري المستخدمين بمزايا وخصائص جديدة

Date: 2021-07-23 18:45:08
"واتساب" يغري المستخدمين بمزايا وخصائص جديدة

واتساب يتلقى "انتكاسة" جديدة

Date: 2021-01-15 20:52:05
واتساب يتلقى "انتكاسة" جديدة

"واتساب" يعلن ميزة جديدة للصور والفيديو

Date: 2021-08-04 09:02:30
"واتساب" يعلن ميزة جديدة للصور والفيديو

أخيراً.. "واتساب" تضيف ميزة طال انتظارها

Date: 2021-01-26 14:19:01
أخيراً.. "واتساب" تضيف ميزة طال انتظارها

واتساب يودع ملايين الهواتف للأبد

Date: 2021-09-03 14:59:50
واتساب يودع ملايين الهواتف للأبد