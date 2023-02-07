ميزات جديدة .. تحديث لتطبيق تيليغرام "الأكبر" منذ بداية العام

شفق نيوز / أعلن القائمون على "تيليغرام " عن إطلاق تحديث جديد للتطبيق هو الأكبر منذ بداية العام الجاري، حمل معه ميزات إضافية للمستخدمين.

ومن بين أبرز الأشياء التي حملها التحديث الجديد للمستخدمين هو إمكانية تحويل أية صورة أو ملصق أو رمز تعبيري إلى صورة للملف الشخصي، ويمكن الآن الاستفادة من هذه الخاصية لأصحاب الحسابات العادية بعد أن كانت محصورة بمستخدمي خدمات Telegram Premium المدفوعة.

كما بات بإمكان صناع المحتوى وأصحاب القنوات على "تيليغرام" استعمال الرموز التعبيرية أو الملصقات لتحويلها إلى صورة أساسية على حساب قناتهم، أو استعمال صورة حساباتهم الشخصي كصورة أساسية لحساب القناة أو المجموعة التي يديرونها على التطبيق.

وبات بإمكان أصحاب الحسابات المميزة على "تيليغرام" ترجمة محتويات المحادثات والقنوات والمجموعات إلى اللغة التي يريدونها، كما أصبح بإمكان المستخدمين العاديين ترجمة أي رسالة فردية لديهم عبر خيار الترجمة في "تيليغرام".

وحصل "تيليغرام" مع التحديث الأخير أيضا على ميزات جديدة تساعد المستخدمين على معرفة كمية بيانات واي فاي التي يستهلكها التطبيق، وعلى إعدادات إضافية تساعد المستخدم على التحكم بكمية البيانات التي سيستهلكها تطبيقه في المستقبل.

وبات بإمكان المستخدم على "تيليغرام" أيضا تحديد متى يتم الحفظ التلقائي للوسائط في معرض الصور بجهازه، استنادا لحجم ونوع تلك البيانات.