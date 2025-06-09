أميركا.. وفاة مراهقة بسبب تحدي على "تيك توك"

شفق نيوز/ توفيت فتاة أميركية تبلغ من العمر 19 عاماً بعد دخولها في غيبوبة دامت أربعة أيام نتيجة تلف دماغي حاد، إثر مشاركتها في تحدٍ خطير على منصة "تيك توك".

ويُعرف التحدي باسم "الهافنغ"، وهو استنشاق مواد كيماوية شديدة السمية مثل منظف لوحات المفاتيح الإلكترونية.

الفتاة، وتُدعى رينا أورورك، خضعت للعلاج في وحدة العناية المركزة، قبل أن تُعلن وفاتها دماغياً، في مأساة وصفتها عائلتها بأنها "كسرت قلوب الجميع".

وقالت أسرتها في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنها "كانت تملأ المكان نوراً، ولا توجد كلمات تصف الألم الذي نشعر به... لن يكون فقدانها محتملاً".

ووفقاً للعائلة فإن هذه الممارسة القاتلة لم تكن بدافع شخصي، بل جاءت استجابة لضغط من الأصدقاء، ضمن تحدٍ شائع بين المراهقين على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما تيك توك، حيث يروّج له على أنه وسيلة للوصول إلى "نشوة مؤقتة" عبر استنشاق الغازات السامة.

وأطلق والدا رينا حملة لجمع التبرعات لتغطية نفقات العلاج والجنازة، إلى جانب تمويل برامج توعوية تستهدف الشباب والأهالي، بهدف التحذير من خطورة "الهافنغ" أو ما يعرف أحياناً بـ "الداستينغ".