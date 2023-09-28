"ميتا"‏ تكشف النقاب عن منتجات جديدة للذكاء الاصطناعي

شفق نيوز/ طرح مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ‏Meta Platforms‏ ‏مجموعة من المنتجات الجديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك نظارات ‏ذكية يمكنها الإجابة على الأسئلة والبث مباشرة على فيسبوك، بالإضافة إلى برامج ‏‏"بوت" لإنشاء الصور وسماعة رأس مطوّرة للواقع الافتراضي.‏

ووصف زوكربيرغ المنتجات بأنها تجمع بين العالمين الافتراضي والحقيقي، وشدد ‏على أن من ضمن ما قدمته ميتا هو الذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة أو المجاني ‏الذي يمكن دمجه في الروتين اليومي.‏

وتعد سماعة الواقع الافتراضي (ميتا كويست) الأكثر رواجا في مجال الواقع ‏الافتراضي الناشئ، ووصفها المسؤولون التنفيذيون في الشركة بأنها الأفضل قيمة ‏في الصناعة، في إشارة إلى الإصدار الوشيك لسماعة رأس باهظة الثمن من ‏Apple‏.‏

وقال زوكربيرغ، متحدثا من فناء مركزي بحرم ميتا المترامي الأطراف في وادي ‏السيليكون، إن جيلا جديدا من نظارات (راي بان) الذكية من شركة ‏Meta‏ سيبدأ ‏طرحه في 17 أكتوبر تشرين الأول بسعر 299 دولارا.‏

وسيشتمل الجهاز على مساعد جديد من ميتا يعمل بالذكاء الاصطناعي وسيكون ‏قادرا على البث المباشر لما يراه المستخدم على فيسبوك وإنستغرام، وهو إنجاز ‏مقارنة بقدرة الجيل السابق على التقاط الصور.‏

وفي وقت سابق خلال التقديم، قال زوكربيرغ إن أحدث سماعات الرأس للواقع ‏المختلط (كويست) سيبدأ طرحها في العاشر من أكتوبر تشرين الأول.‏

وجاءت تصريحات زوكربيرغ في مؤتمر (‏Meta Connect‏)، وهو أكبر حدث ‏لشركة التواصل الاجتماعي هذا العام علاوة على كونه أول مؤتمر ينعقد بالحضور ‏الشخصي منذ بداية جائحة كوفيد.‏

كما قدم أيضا أول منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي الموجهة للمستهلك بما في ‏ذلك برنامج الدردشة (‏Meta AI Chatbot‏) الذي يمكنه إنشاء ردود نصية وصور ‏واقعية.‏

وقال زوكربيرغ "لن يقتصر الأمر على الرد على الاستفسارات فقط.. يتعلق الأمر ‏بالترفيه ومساعدتك في القيام بأشياء للتواصل مع الأشخاص من حولك".‏