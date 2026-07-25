ميتا تفعّل ميزة تنفيذ المهام تلقائياً في مساعدها للذكاء الاصطناعي

شفق نيوز- متابعة

أعلنت شركة ميتا، أمس الجمعة، بدء طرح مزايا جديدة لخدمة "ميتا أي آي" في عدد من الأسواق، تتيح لمساعدها المعتمد على الذكاء الاصطناعي تنفيذ مهام محددة تلقائياً دون الحاجة إلى تدخل المستخدم بشكل مستمر.

وقالت الشركة إن النسخة المحدثة من ميتا أي آي، والمدعومة بنموذج "ميوز سبارك"، صُممت لفهم سياق المستخدم وظروفه، بما يمكنها من إنجاز المهام بناءً على التفضيلات السابقة، من دون الحاجة إلى توجيهات متكررة.

وأضافت أن التحديثات الجديدة تتيح للمستخدمين الحصول على ملخصات يومية للأحداث، مع إمكانية إعداد المساعد لتنفيذ مهام متكررة، مثل إعداد خطط الوجبات الأسبوعية أو متابعة المحتوى الرائج.

وأوضحت ميتا أن هذه الإمكانات ستتوفر مبدئياً عبر تطبيق ميتا أي آي في أسواق محددة، على أن يجري توسيع نطاقها لاحقاً ليشمل مناطق ومنصات أخرى، من بينها تطبيق واتساب.

وأكدت الشركة أن المستخدمين سيحتفظون بالتحكم الكامل في طريقة تفاعلهم مع الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى استمرار إتاحة وضع المحادثات السرية (التصفح المتخفي) لإجراء محادثات خاصة.

وقالت ميتا في منشور عبر مدونتها: "هذه هي خطوتنا التالية نحو الذكاء الفائق الشخصي، وهو ذكاء اصطناعي يعرف ظروفكم ويكون متاحاً لكم متى احتجتم إليه".