ميتا تروج لمنشورات "ثريدز" على إنستغرام

شفق نيوز / تستمر شركة ميتا في طرح مزايا جديدة على منصتها "ثريدز" لجذب المستخدمين، وتمثلت أحدث الخصائص الجديدة للتطبيق الذي أطلق في يوليو/تموز الماضي، في الترويج لعدد من المنشورات عبر شريط دوّار على إنستجرام، إلى جانب وضع الشركة، زر لفتح تطبيق المنصة الجديدة مباشرة.

وقال متحدث باسم الشركة، في بيان إلى "تيك كرانش"، : "لقد أضفنا عدداً من الميزات الجديدة للتطبيق منذ الإطلاق، ونحن الآن نسهل على الأشخاص اكتشاف محتوى متجدد على ثريدز مباشرة عبر إنستجرام".

تأتي تلك الميزة كأحدث محاولات الشركة لاستغلال شعبية وانتشار إنستجرام في بناء قاعدة جماهيرية لـ"ثريدز"، إذ أن البنية التحتية للمنصة الاجتماعية الجديدة قائم على إنستجرام، فحسابات المستخدمين يتم إنشائها بحساباتهم على شبكة الصور، إضافة إلى إمكانية مشاركة منشورات من "ثريدز" مباشرة إلى الرسائل الشخصية على إنستجرام.

والأسبوع الماضي، حصلت "ثريدز" موقع للويب، مع كم كبير من المزايا، ويعتبر موقع الويب من المزايا الأكثر طلباً من جانب المستخدمين.

وتشير البيانات من شركة التحليلات Similarweb إلى أن هذه الخطوة، حتى الآن، "لم تجذب الكثير من المستخدمين إلى المنصة"، فبعد الإطلاق، كانت الزيادات الأسبوعية في عدد المستخدمين داخل الولايات المتحدة 133400 مستخدم، وذلك يفوق حجم الانخفاض في عدد المستخدمين النشطين والذي يبلغ 82400 مستخدم، ولكن قد يكون هذا نتيجة للمستخدمين الحاليين الذين انتقلوا من الهاتف المحمول إلى سطح المكتب.

يُذكر أن ميتا قد بدأت أيضاً اختبار ميزة البحث عن المنشورات بكلمات مفتاحية على "ثريدز"، في كل من أستراليا ونيوزيلندا، مع التخطيط لإتاحة تلك الميزة باللغة الإنجليزية فقط مبدئياً.