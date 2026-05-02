ميادة الحناوي تعود لجماهيرها بحفل غنائي في المغرب

تعود المطربة السورية ميادة الحناوي، من جديد للقاء جمهورها على المسرح بحفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان "موازين.. إيقاعات العالم"، يوم 19 حزيران/يونيو على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس في المغرب.

وأعلنت الصفحة الرسمية للمهرجان البوستر الخاص بالحفل، ووصفت ميادة الحناوي بأنها "أسطورة الطرب العربي"، مؤكدة أنها ستلتقي جمهورها في ليلة استثنائية تعود فيها إلى تقديم أبرز أعمالها الخالدة.

وكتبت صفحة المهرجان المغربي: "تضرب أسطورة الطرب العربي، ميادة الحناوي، موعداً مع جمهورها يوم 19 حزيران/يونيو على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس، مطربة الأجيال التي بصمت تاريخ الموسيقى العربية بصوتها القوي وأدائها المليء بالإحساس، تعود لتقديم روائعها الخالدة. ليلة طربية بامتياز تعد بلحظات من الحنين والأصالة في قلب موازين".

ويُتوقع أن يشهد الحفل أجواء طربية خاصة، إذ تقدم "مطربة الأجيال" مجموعة من أشهر أغانيها التي شكّلت جزءًا مهمًا من تاريخ الموسيقى العربية.

من الجدير ذكره أنه سبق أن ردّت الحناوي على بعض الأصوات المطالبة لها بالاعتزال، مؤكدة أن هذا القرار أمر شخصي يخصها وحدها، ولا يحق لأحد التدخل فيه.

وأوضحت ميادة الحناوي، في تصريحات إعلامية، أن قرار اعتزالها سيكون في اليوم الذي تشعر فيه بأنها لم تعد قادرة على العطاء الفني، مشددة على أنها ستستمر في تقديم فنها طالما أنها تملك الصحة والقدرة على تقديم حفلات ناجحة للجمهور، وفق تعبيرها.

وجاء تعقيب الحناوي على مطالبات البعض باعتزالها بعد انتشار مقطع مرئي على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تعديله باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، أثار ضجة واسعة بعدما ظهر فيه صوتها شاحبًا في إحدى حفلاتها القديمة.