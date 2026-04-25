مونديال للأغنياء فقط.. 10 أشياء فاخرة بثمن تذكرة نهائي كأس العالم

في وقت ارتبطت فيه كرة القدم لعقود بكونها لعبة الجماهير، يبدو أن مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك يقدم صورة مختلفة تماماً، بعدما طُرحت تذكرة نهائي البطولة بسعر خيالي بلغ مليوني يورو، أي نحو 2.2 مليون دولار.

وكشفت منصات إعادة البيع الرسمية عن عرض تذكرة للمباراة النهائية المقررة على ملعب ميتلايف في نيويورك بهذا الرقم، ما أثار تساؤلات واسعة حول أسعار التذاكر وما إذا كانت مشاهدة 90 دقيقة من كرة القدم تستحق هذا المبلغ الضخم.

وللمقارنة، يمكن شراء 10 أشياء لافتة بقيمة هذه التذكرة، من بينها:

1- شقة فاخرة في برج خليفة أو نيويورك

بمليوني يورو يمكن شراء عقار فاخر في أحد أرقى أحياء دبي داخل برج خليفة، أو شقة في ضواحي نيويورك القريبة من ملعب المباراة، بما يعني امتلاك أصل عقاري دائم بدلاً من تذكرة لساعات محدودة.

2- أسطول من السيارات الرياضية

يمكن بهذا المبلغ شراء سيارة بوغاتي شيرون مستعملة بحالة ممتازة، أو اقتناء خمس سيارات فيراري من أحدث الطرازات.

3- جزيرة خاصة في الكاريبي

توجد جزر صغيرة معروضة للبيع في مناطق من أميركا الوسطى أو البحر الكاريبي بأسعار تبدأ من مليون ونصف المليون دولار، ما يتيح امتلاك جزيرة خاصة بدلاً من مقعد في المدرجات.

4- رحلات حول العالم لعشر سنوات

المبلغ يكفي لتأمين سفر سنوي حول العالم مع الإقامة في فنادق فاخرة وتجربة مطاعم حاصلة على نجمة ميشلان، ولمدة تصل إلى عقد كامل.

5- مجموعة ساعات نادرة

يمكن لهواة الاقتناء شراء قطع نادرة من ساعات باتيك فيليب أو ريتشارد ميل، وهي مقتنيات قد ترتفع قيمتها مع مرور الوقت.

6- تأسيس أكاديمية كرة قدم متكاملة

بمليوني يورو يمكن إنشاء ملاعب وتجهيز أكاديمية رياضية لتدريب مئات الأطفال الموهوبين، بما يخلق مشروعاً كروياً طويل الأمد.

7- رحلة إلى الفضاء

تذاكر الرحلات إلى حدود الفضاء الخارجي عبر شركات مثل سبيس إكس أو فيرجن غالاكتيك تقل تكلفتها عن هذا الرقم، ما يجعل بلوغ الفضاء أقل كلفة من حضور النهائي.

8- يخت سياحي متوسط الحجم

المبلغ يتيح شراء يخت بطول 20 متراً مزود بوسائل الراحة والرفاهية لقضاء العطلات البحرية.

9- تمويل مشاريع إنسانية

يمكن بهذا الرقم بناء مستشفيات، وحفر آبار مياه، وتأمين الغذاء لقرى فقيرة لسنوات، بما يغيّر حياة آلاف الأشخاص.

10- حصة ملكية في نادٍ رياضي

في بعض الدوريات الأوروبية الصاعدة أو دوريات الدرجة الثانية، قد يتيح هذا المبلغ شراء حصة مؤثرة أو امتلاك نادٍ بالكامل.