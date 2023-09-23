مونجارو.. حقنة "سحرية" لتخفيف الوزن

شفق نيوز / كشفت دراسة جديدة أجرتها هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، عن أقوى حقنة لتخفيف الوزن حتى الآن، لافتة إلى أنها حقنة "مونجارو"، حيث أظهرت نتائج أكثر فعالية من مثيلاتها المستخدمات بكثرة في الآونة الأخيرة مثل "الأوزمبيك" و "سيماغلوتيد".

ووجدت الدراسة أن "مونجارو" ساعد الأشخاص الذين يعانون من زيادة بالوزن على فقدان 5 كغ أكثر من عقار "ويجوفي" و"أوزمبيك".

وقال توماس كاراجيانيس، من جامعة أرسطو في سالونيك في اليونان: "كان مونجارو أكثر فعالية في فقدان الوزن من سيماغلوتيد".

ومثل "سيماغلوتيد"، تم تطوير "مونجارو" كدواء لمرض السكري لكن الشركات المصنعة لاحظت أنه يساعد المرضى أيضا على إنقاص الوزن.

يعمل مونجارو، على مساعدة الأشخاص في الشعور بالشبع لفترة أطول وإبطاء سرعة تحرك الطعام عبر أجهزتهم الهضمية.

وحذرت الجمعيات الخيرية من أن الطلب المتزايد على هذا النوع من الأدوية يمنع مرضى السكري من الحصول عليها.