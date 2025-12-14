مولود جديد في العراق يفاجئ الأطباء بـ"سن لبني"

شفق نيوز- بابل

فاجأ مولود جديد، يوم الأحد، الأطباء في استشارية الأسنان بمستشفى الشوملي العام في بابل، باستقبال حالة نادرة لطفل حديث الولادة كان يعاني من وجود سن لبني منذ الولادة.

وذكرت دائرة صحة بابل في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن "استشارية الأسنان في مستشفى الشوملي العام استقبلت حالة نادرة لطفل حديث الولادة كان يعاني من وجود سن لبني منذ الولادة، ما تسبب له بصعوبة في الرضاعة الطبيعية".

وأضافت أن "الطفل خضع لعملية قلع السن بنجاح على يد طبيب الأسنان الدكتور زياد هزاع، دون تسجيل أي مضاعفات تُذكر"، مشيرة إلى أن "حالة الطفل الصحية مستقرة حالياً".