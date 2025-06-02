موقف مسيء.. وضع "حفاضة" على رأس رئيس الأولمبية الدولية (فيديو)

شفق نيوز/ تعرض رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ، لموقف مسيء بوضع "حفاضة طفل" فوق رأسه أثناء جلوسه في أحد المقاهي بأوروبا.

وانتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر اقتراب شخص مجهول من توماس باخ من الخلف أثناء جلوسه في مقهى يقرأ إحدى الصحف، فوضع حفاضة على رأس الألماني الذي نظر إليه بدهشة، قبل أن يخلع "المجهول" الحفاضة ويغادر.

وزعمت وسائل إعلام أوكرانية أن ذلك جاء احتجاجاً على موقف توماس باخ المؤيد لروسيا.

ودعت اللجنة الأولمبية الدولية إلى السماح للرياضيين الروس والبيلاروس بالتنافس في الألعاب الأولمبية كمحايدين.

يذكر أن توماس باخ سيغادر منصبه كرئيس للجنة الأولمبية الدولية في حزيران/ يونيو 2025.