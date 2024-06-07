موعد جديد لنزال "وحش" الملاكمة ضد "يوتيوبر"

شفق نيوز/ من المقرر أن يعود أسطورة الملاكمة السابق الأمريكي مايك تايسون، إلى الحلبات لمواجهة صانع المحتوى على "يوتيوب" جيك بول، في نزال تمت إعادة جدولته إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعدما تأجل من يوليو/تموز المقبل، بسبب مشكلات صحية واجهها بطل العالم السابق في الوزن الثقيل.

وأعلن مروجون للنزال، يوم الجمعة، أن موقع النزال الذي كان محددا بداية في 20 يوليو/تموز المقبل، لم يتبدل، وهو ملعب "إيه تي أند تي" في أرلينغتون بولاية تكساس، موطن فريق دالاس كاوبويز لكرة القدم الأميركية وستنقله منصة "نتفليكس" لـ270 مليون مشترك.

‎وأشار بول إلى الموعد الجديد في منشور على منصة "إكس" برسالة جاء فيها: "تاريخ جديد. المكان نفسه. المصير نفسه".

‎واحتاج تايسون الذي سيبلغ 58 عاما في 30 يونيو الحالي إلى تدخل طبي على متن رحلة جوية بين ميامي ولوس أنجلوس الشهر الماضي، بعدما اشتكى من غثيان ودوار، وذلك قبل أقل من شهرين من نزاله المرتقب مع بول في تكساس.

‎وقال تايسون: "على الرغم من اضطرارنا إلى تأجيل النزال، إلا أنني سأستأنف التدريب قريبا"، مردفاً: "أنا ممتن للفريق الطبي الذي عالجني وجميع الأطراف للعمل بجد للعثور على أفضل موعد لإعادة الجدولة".

‎وأضاف: "بينما لدينا موعد جديد، ستكون النتيجة هي نفسها بغض النظر عن موعد نزالنا. سأفوز على جيك بول بالضربة القاضية"، مؤكداً أنه حاضر "بنسبة 100 بالمئة" رغم الوعكة الصحية التي ألمت به، مشددا على أنه سيكون بحالة ممتازة عندما يلاقي بول "أريد أن أشكر جماهيري في جميع أنحاء العالم لدعمهم وتفهّمهم خلال هذا الوقت".