موسيقيون يعزفون للحب في عيد العشاق بالسليمانية

شفق نيوز/ بمناسبة عيد العشاق الذي يصادف غدا الأحد، علت صوت الموسيقى وسط مدينة السليمانية، حيث عزف موسيقيون من كوردستان إيران للحب والعشاق

وقال كمال تعاوني وهو عازف الغيتار بالفرقة، لوكالة شفق نيوز، "جئنا لنبعث المحبة والسلام عن طريق الموسيقى".

وأضاف، أن "هذا الفن يسمى فن الشارع وهو من الفنون المعروفة عالميا وينتشر في أوربا بشكل اكبر"، منوها إلى أن "إقليم كردستان بسبب انفتاحه على العالم وهو بمثابة عاصمة الفن والثقافة، وجدنا ترحيبا كبيرا وتشجيعا من مواطنيه رغم حداثة هذا الفن هنا".

وتابع تعاوني، "نجني بعض المال هنا أيضاً، وهي تساعدنا على تخطي ازمتنا المالية، ونسعى لرسم الابتسامة على وجوه الناس، وهو ما يجعلنا فخورين بما نقدمه في هذه المدينة الجميلة".

وقال هميار محمد وهو أحد المتجمهرين حول الفرقة الموسيقية، لوكالة شفق نيوز، "إنها موسيقى تشعرنا بارتياح كبير وسط اسواق مدينة السليمانية فالازمات السياسية والاقتصادية وضعتنا في قوقعة اليأس".

وأضاف، "أشعر بالهدوء هنا وأرى الناس يقدمون لهؤلاء الموسيقيين بعض الاموال، وهي بادرة انسانية وتدل على وعي أبناء المدينة".

يشار ان (فن الشارع) او( فن التمرد) من الفنون الشهيرة عالميا وهي تجمع الفنون المختلفة التي تقدم في الشارع من الرسم والنحت والرقص ومنها الموسيقى.