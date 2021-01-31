موسيقى الشارع.. عازف كمان ينثر السعادة في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ تقول احدث الدراسات العلمية ان استماع الانسان إلى الموسيقى يشعره بالسعادة، ويساعده على تنظيم عواطفه، كما يساعد على الاسترخاء.

فالموسيقى تحسن مزاج وصحة الإنسان وتساعد الموسيقى على بقاء دماغ الانسان في حالة من النشاط والاستعداد، وتساعد كذلك في تقوية الذاكرة، ووجدت الأبحاث بأن استماع الشخص للموسيقى لمدة 50 دقيقة فقط يؤدي إلى رفع مستوى الأجسام المضادة في الجسم التي تكافح العديد من الامراض.

وفي مدينة السليمانية باقليم كوردستان ثمة عازف اسمه "حامد ژنيار" يعزف على آلة الكمان كل يوم أحد من الاسبوع وسط ساحة السراي في مدينة السليمانية، حيث يتجمع غفير من الناس لسماع الحانه الجميلة العذبة.

يقول حامد ژنيار لوكالة شفق نيوز، "أحب الموسيقى منذ طفولتي، وكنت اقتدي بالموسيقار الكبير مجتبى ميرزاده المعروف في كوردستان ايران، وهدفي ان أعرِّف الناس اكثر باهمية فن موسيقى الشارع"، مبينا "ان هذا الفن من الفنون العالمية".

ويشير الى ان السليمانية عاصمة الثقافة والفنون، وأن الناس هنا يعرفون قيمة الموسيقى واهميتها في حياة الناس، منوها الى انه يرى الابتسامة على وجوه الناس عند سماع موسيقاه ويلتقطون الصور التذكارية معه بعد الانتهاء، ويقدمون التهاني والتشجيع لما اقدمه.

ويتابع ژنيار، "طموحي ان انشر ثقافة موسيقى الشارع واعطيه اهمية اكبر"، مطالبا المديرية العامة للثقافة والفنون ان "يقدموا لي الدعم لاستمر بهذا العطاء".

يشار إلى ان حامد ژنيار خريج في معهد الفنون الجميلة واستاذ في احدى المدارس الابتدائية بمدينة السليمانية.