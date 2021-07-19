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موسكو تنعى استاذاً عراقياً توفي بمضاعفات كورونا

Category: منوعـات

Date: 2021-07-19T07:10:21+0000
موسكو تنعى استاذاً عراقياً توفي بمضاعفات كورونا

شفق نيوز/ أفادت وسائل اعلام روسية، يوم الاثنين، بوفاة "ميثم الجنابي" أستاذ الفلسفة الإسلامية في جامعة موسكو متأثرا بفيروس كورونا، عادة اياه بأنه أهم المغتربين العرب في روسيا.

وذكر موقع RT الروسي، إن واحداً من أهم المغتربين العرب في روسيا، البروفيسور ميثم الجنابي، أستاذ الفلسفة الإسلامية في جامعة موسكو، رحل عن الدنيا (أمس الأحد)، متأثرا بمضاعفات كورونا.

وأشارت إلى أن الفقيد من "الوجوه العربية الوضيئة في المغترب الروسي"، مبينة أنه "أثرى المكتبة الإنسانية بعدد كبير من المؤلفات وخاصة في التصوف، علاوة على مساهماته الثقافية الأخرى من خلال مجلة رمال التي كان يرأس تحريرها".

كما نوه تقرير لموقع القناة أن حضوره كان مميزاً في الندوات والمناشط الثقافية وعلى شاشات كبريات القنوات التلفزيونية الروسية.

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