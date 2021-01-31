موسكو تشهد تسجيل 6 آلاف حالة زواج في أماكن غير عادية

شفق نيوز/ شهدت موسكو على مدار العام الماضي، تسجيل حوالي 6 حالة آلاف زواج في أماكن غير معتادة في موسكو، وفقًا للبوابة الرسمية لمكتب رئيس البلدية.

ونقلت صحيفة "روسكايا جازيتا" بحسب البوابة، تشمل الأماكن غير الاعتيادية لتسجيل الزواج في العاصمة مبنى "القبة السماوية" والملاعب والقصور القديمة وأبراج مدينة موسكو.

واختار الأزواج هذه الأماكن لتوثيق علاقاتهم هناك، وليس في مكتب تسجيل الزواج العادي، حيث لا تحتاج إلى دفع أي شيء إضافي، يطلب فقط رسوم الدولة القياسية البالغة 350 روبل.

وقالت سفيتلانا أوخانيفا، رئيسة مكتب التسجيل في موسكو: "تسجيل الزواج ليس مجرد خدمة، بل هو أحد الأعياد الرئيسية في حياة أسر المستقبل. وعلى الرغم من الوباء، إلا أن مكاتب التسجيل في العاصمة وقصور الأفراح لم توقف التسجيل ليوم واحد وخلقت أجواء احتفالية للشباب. حتى في غياب الضيوف والجو المهيب".

كان القصر الملكي في مقدمة الأماكن غير العادية لتسجيل الزواج في عام 2020 ، حيث تزوج حوالي 500 من الأزواج. تلاه القصر في فولخونكا وقصر سبيريدونوف. حيث كان هناك حوالي 350 احتفالا بكل منهما.