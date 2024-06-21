موجودة في 3 دول.. الصحة العالمية تحذر من "حقنة مزيفة" قد تسبب الموت

شفق نيوز/ حذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة، من استخدام حقنة "الأوزمبيك" المزيفة لإنقاص الوزن وقالت إنها قد تكون "مميتة".

وحددت المنظمة كلا من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرازيل كأماكن تواجد محتملة لهذه الأدوية المزيفة، وفق صحيفة "ذا تايمز".

وبحسب الصحيفة، أصدر مسؤولو الصحة العالمية تحذيرًا بشأن سلامة حقن أوزمبيك المزيفة التي قد تهدد الحياة والتي دخلت سلسلة التوريد في المملكة المتحدة.

وحثت منظمة الصحة العالمية المرضى والأطباء على توخي الحذر من دفعات مزيفة من عقار إنقاص الوزن.

وقالت إنها اكتشفت الدواء في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرازيل.

وقالت الصحة العالمية إنه "يتم توفيره في سلسلة التوريد المنظمة"، ما يُعني أنه تم توفيره من قبل عيادات أو أطباء شرعيين في المملكة المتحدة، ويُمكن أن يؤثر على مرضى هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.

ودعت المنظمة العالمية الجهات التنظيمية الوطنية إلى "بذل مزيد من الاهتمام" بشأن دفعات من حقن أوزمبيك وغيرها من حقن إنقاص الوزن، وقالت إن على الناس البحث عن علامات التحذير، بما في ذلك الأخطاء الإملائية على الصناديق.

وأشارت الصحيفة إلى أن أوزمبيك هو الاسم التجاري لدواء سيماجلوتايد الذي لاقى رواجًا كبيرًا في الآونة الأخيرة بفعل قدرته على إنقاص الوزن بشكل كبير وآمن.