موتورولا تكشف عن هاتفها الجديد القابل للطي

شفق نيوز/ ذكرت مصادر تقنية أن شركة موتورولا تستعد لإطلاق نسخة جديدة مميزة من هواتفها القابلة للطي، تحت اسم Razr 50 White Lover Limited Edition.

يتميز الهاتف الجديد بتصميمه المتين والخفيف، مع هيكل خارجي باللون الأبيض اللؤلؤي، بأبعاد (171×73.99×7.25) ملم ووزن 188 غرام.

سيأتي الهاتف مزودًا بمعالج MediaTek Dimensity 7300X المتطور، مما يمنحه أداءً متميزًا في معالجة البيانات والاتصال بالإنترنت.

شاشة الهاتف الأساسية ستكون مرنة من نوع pOLED بحجم 6.9 بوصة، مع معدل تحديث يصل إلى 165 هيرتز، في حين أن الشاشة الخارجية أيضًا من نوع pOLED، ولكن بحجم 3.6 بوصة وتردد 144 هيرتز.

أما بالنسبة للكاميرات، سيحصل Razr 50 على إعداد كاميرا خلفية ثنائية العدسة بدقة (50+13) ميغابيكسل، مع تقنية التثبيت البصري، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل.

الهاتف سيعمل بنظام Android 14 مع واجهات Moto My UX، ويحتوي على منفذين لشرائح الاتصال، شريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع. كما سيأتي مع بطارية بسعة 4200 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 30 واط.

باختصار، يعد Razr 50 White Lover Limited Edition إضافة جديدة مميزة لعائلة هواتف موتورولا القابلة للطي، يجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي.

المصدر: mail.ru - موقع RT