موتورولا تطلق هاتفها المصفح بتكنولوجيا حديثة وكاميرات متقدمة

شفق نيوز/ أعلنت موتورولا عن هاتفها المصفح الجديد الذي حصل على أفضل التقنيات وجهّز بكاميرات ممتازة.

ويأتي هاتف ThinkPhone 25 الجديد بهيكل شديد المتانة مضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، ومضاد للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاد الهيكل (154.1/71.2/8.1) ملم، ووزنه 171 غ.

وشاشته جاءت P-OLED، مقاس 6.36 بوصة، دقة عرضها (2670/1220) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وتعمل مع تقنيات +HDR10 لتوفير عرض مميز للفيديوهات والصور.

ويعمل الجهاز بنظام Android 14 قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 7300، ومعالج رسوميات Mediatek Dimensity 7300، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 256 غيغابايت.

وكاميرته الأساسية جاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+13+10) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير فائق العرض، أما كاميرته الامامية فأتت بدقة 32 ميغابيكسل.

حصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 4310 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 68 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 15 واط.