مواقع التواصل تساعد رئيسة جورجيا في العثور على "جمبورا"

شفق نيوز/ أعلنت الرئيسة الجورجية، سالومي زورابيشفيلي، اليوم الأربعاء، العثور على كلبها الذي فقد في تبليسي بعد دعوة اطلقتها على مواقع التواصل الاجتماعي لمساعدتها في ايجاده.

وكتبت زورابيشفيلي في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي" تم العثور عليه! شكرا للجميع!".

وكانت الرئيسة الجورجية قد أعلنت عن فقدان كلبها الذي يدعى جمبورا وسط العاصمة الجورجية تبليسي، ودعت الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل معها في حال العثور عليه.

وفي نيسان/ أبريل 2019، نشرت زورابيشفيلي لأول مرة على شبكات التواصل الاجتماعي صورة للكلب المذكور الذي كان عمره سبعة أشهر حينها، وقالت إنها عثرت عليه في منطقة كاخيتي خلال إحدى الحملات الانتخابية، وأطلقت عليه اسم جمبورا، وظهرت عدة مرات وهي تتمشى مع حيوانها الأليف بالقرب من مقر إقامتها في العاصمة الجورجية.