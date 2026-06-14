مواطن كركوكي يتفاجأ بوصول حلويات طلبها قبل عامين

شفق نيوز- كركوك

تفاجأ مواطن من محافظة كركوك، مساء يوم الأحد، بوصول طلبية حلويات كان قد طلبها عبر تطبيق "واتس آب" قبل نحو عامين من أحد المتاجر في المحافظة، في حادثة أثارت استغرابه وكذلك حيرة صاحب المتجر على حد سواء.

وقال المواطن عبد الرحمن علي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إنه تلقى اتصالاً هاتفياً عبر تطبيق "واتس آب" من أحد متاجر بيع الحلويات والدونات في كركوك، حيث سأله المتصل عمّا إذا كان قد طلب قطع كيك ودونات.

وأضاف علي: "أجبته بأنني لم أقم بأي طلب مؤخراً، إلا أن صاحب المتجر أكد أن رقم هاتفي ظهر ضمن الطلبات المسجلة لديهم، وأن هناك طلبية جاهزة للتوصيل بقيمة 25 ألف دينار عراقي".

وأوضح أن الطلب وبعد مراجعة تفاصيله، تبيّن أن الرسالة الخاصة به كان قد أرسلها في نهاية عام 2024، لكنها لم تصل إلى صاحب المتجر إلا اليوم، ليتعامل معها الأخير كطلبية جديدة رغم مرور نحو عامين، مضيفاً: "على ما يبدو أن الطلبية لم تكن قد أُلغيت أو رُفضت من قبل المتجر".

ووصف علي ما حدث بأنه "أمر غريب"، لافتاً إلى أن الحادثة أثارت الدهشة وأصبحت مادة للتندر بين أصدقائه ومعارفه بعد تداول تفاصيلها.