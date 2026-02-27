مواد كيميائية تسرّع الشيخوخة لدى الرجال.. تعرف على التفاصيل

شفق نيوز- متابعة

تسبب مركبات PFAS، مثل حمض بيرفلورونونانويك (PFNA) وبيرفلوروكتان سلفوناميد (PFOSA)، باسراع الشيخوخة البيولوجية لدى الرجال في منتصف العمر، دون النساء.

وتُعرف مركبات PFAS، أو ما يطلق عليها "المواد الكيميائية الأبدية"، بأنها فئة من آلاف المواد الكيميائية الاصطناعية التي تُستخدم في الطلاءات غير اللاصقة والأقمشة المقاومة للماء ورغوات إطفاء الحرائق ومواد تغليف الأغذية ومنتجات التنظيف والبلاستيك. وتتميز هذه المواد بروابط جزيئية قوية للغاية، ما يجعل تحللها في البيئة صعبا.

ويتزايد رصد تلوث PFAS في المياه والتربة وأنسجة الكائنات الحية، وقد ثبت ارتباط بعض هذه المركبات بالإصابة بالسرطانات والسمنة والعقم واضطرابات التوازن الهرموني لدى الإنسان.

واستُهدفت مركبات PFAS "القديمة" مثل "حمض بيرفلوروكتان سلفونيك" (PFOS) و"حمض بيرفلوروكتانويك" (PFOA) و"بيرفلوروهكسان سلفونات" (PFHS) للتخلص منها عالميا وفق اتفاقية ستوكهولم لعام 2001، لكن مركبات جديدة ظهرت منذ ذلك الحين لا سيما في تطبيقات حديثة مثل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

بدوره، قال شيانغوي لي، الأستاذ في كلية الطب بجامعة شنغهاي جياو تونغ والمعد الرئيسي للدراسة: "نظهر أن بعض المواد الكيميائية الدائمة، وخصوصا PFNA وPFOSA، قد تسرّع الشيخوخة البيولوجية لدى الرجال في منتصف العمر، ما يستدعي اهتماما جادا بالبدائل الحديثة لمركبات PFAS".