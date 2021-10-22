مواد التجميل التالفة: أمراض جلدية وتشوهات لوجوه النساء

شفق نيوز/ جولة صغير في الاسواق العراقية كافية لمعاينة ظروف ترويج مواد ومستحضرات التجميل والكوزمتكس الغير ملائمة والتي تعرض في الهواء الطلق أو تحت اشعة الشمس، لكن ما يزيد الطينة بلة هو اغراق الاسواق بمواد ومستحضرات تجميل مزورة أو مجهولة المصدر مركبة الامر الذي يفاقم المشكلة ويزيد في احتمالية الاصابة بأمراض قد تصل إلى السرطان.

هذه ليست مبالغة؛ فعلى مدار ايام من البحث والتقصي استطعنا ان نوثق عشرات الحالات لفتيات تضررن بدرجات متفاوتة جراء استخدامهن مواد تجميلية انعكس تأثيرها عليهن بشكل غير متوقع

فتقول رفاه البالغة من العمر (38 عاما) وهي تسكن احدى أحياء السليمانية في حديث لوكالة شفق نيوز؛ انها بعد شرائها لخلطة تم الترويج لها في صفحات التواصل شاهدت ظهور الرؤوس السوداء وحب الشباب، حيث انعكس على مسام البشرة وتسبب في تراكم الشوائب بها مما يتسبب في ظهور الحبوب والبثور.

تكاليف باهظة

صاحبات هذه الشهادات رفضن التقاط الصور وحتى الحديث الا ان مريم تمتعت بالشجاعة لآخر لحظات اللقاء إلا أنها رفضت في اللحظات الاخير ان ناخذ صورة تظهر ملامح وجهها لما حدث عليها من آثار.

تقول مريم؛ إن "بعد متابعتي للإعلانات في صفحات التواصل وبعض البوسترات المنتشرة أمام محال بيع المستحضرات شدني احدها وقد بادرت لشرائه وهو عبارة عن كريم مبيض للبشرة فعند استخدامه لمدة أسبوع بدأت تصبغات تظهر على وجهي ترافقها حكة دائمة ما دفع بي بالذهاب الى احد الاطباء المختصين فسألني عن ما تم استخدامه لبشرتي فاجبته اني استخدمت كريم مبيض فبعد الحديث عنه للطبيب تبين ان هذه المادة لا تلائم بشرتي وقد تكون بالاصل تالفة ما دفع بالطبيب إلى إجراء فحوصات عامة لي وبعدها خصص علاجي لي اضافة الى جلسات تنظيف البشرة وكل هذه الأمور كلفتني اكثر من 500 دولار".

اما صاحبة احدى مراكز التجميل والتي رفضت هي الاخرى التقاط الصور وذكر اسمها أكدت ان الكثير ممن يرتادون مركزها أصيبوا بأمراض جلدية نتيجة لاستخدام خلطات ومواد تجميل من مصادر غير معروفة.

وقالت إن "الرغبة العامة لدى النساء في التجميل وتحسين البشرة دفع بالكثير منهن التوجه الى شراء مستلزمات ومواد التجميل المتوفرة في الأسواق فبسبب عدم معرفة اغلبهن بنوعية بشرتهن أو نوعية المواد الملائمة لبشرتهن ادى الى تلف بشرة الكثير منهن ويوميا تراجعني العشرات من النساء تريد أن تعالج بعض اعراض استخدام تلك المواد".

أسعار المواد سبب آخر

فيما يجد أصحاب محل بيع مواد ومستحضرات التجميل أن انخفاض أسعار بعض السلع الغير جيدة يزيد من الإقبال عليها من قبل النساء.

ويقول علاء وهو صاحب احدى محلات الكوز متكس في السليمانية ان الاسواق الان مليئة بأنواع البضائع الصينية المقلدة بأسعار منخفضة جدا مقارنة بأسعار السلع الاصلية، وهذه الاسعار تجلب انظار النساء لشراء الكثير من تلك المستحضرات لان غالبية النساء تٌغر بالأسعار القليلة لكن استخدام تلك المواد بصورة غير صحية وغير دقيقة سينعكس على صحة بشرة المرأة اضافة الى هذا ما نجده يوما في بعض الأسواق وهو بيع مستلزمات التجميل والتي تكون أغلبها كريمات في الهواء الطلق وتحت اشعة الشمس وهذا قد يكون سبب رئيسي في تلف تلك المواد واستخدامها وهي تالفة اكيد يسبب أعراض على بشرة من يستخدمها".

تحذيرات صحية

في حين؛ حذر أخصائي أمراض جلدية من استخدام أدوات و مستحضرات التجميل التالفة أو المنتهية الصلاحية، حيث أن استخدامها قد يكون مصدر خطر على البشرة ويؤدي إلى تشوهها، كما قد يؤدي إلى احمرار في البشرة "التهاب جلدي"، وظهور الحبوب والحكة وزيادة حب الشباب.

وأوضح أخصائي الأمراض الجلدية الدكتور دلشاد محمد لوكالة شفق نيوز، أن من أهم مسببات "الالتهاب الجلدي" العدوى الفطرية والبكتيرية، والتي تسببها عادة أدوات التجميل التالفة أو المنتهية صلاحيتها.

وأضاف محمد، أن "الخطورة في استخدام الكثير من السيدات لأقلام تجميل البشرة في المواضع الملتهبة من البشرة ولفترات طويلة، رغم أن هذه الأقلام تكون مليئة بالفطريات، ما يعني أن الخطوة الأولى لعلاج الالتهاب الجلدي تكون بالتخلص من كافة أدوات التجميل التالفة".

أما الخطوة الثانية فيلخصها الدكتور محمد بقوله، "يجب علاج الجلد بمضاد للفطريات، فهو يساعد على العلاج بشكل جيد وبسرعة نسبياً".

ويحذر الدكتور أولئك اللواتي يستخدمن مستحضرات التجميل من خطورة تغيير شكل المستحضرات ورائحتها، مشيراً، إلى ضرورة الانتباه إلى مدّة صلاحيتها.

وينصح؛ لمنع تكاثر الفطريات والبكتيريا في مستحضرات التجميل بالاحتفاظ بها في مكان بارد ومظلم وجاف، وذلك لأن الفطريات والبكتيريا تتكاثر في المواقع الدافئة والرطبة. كما ينصح، بعدم إزالة الماكياج بالإصبع، بل استعمال فرشاة نظيفة أو القطن، دون نسيان رمي جميع مستحضرات التجميل المنتهية صلاحيتها.

وبين كل هذا وذاك لاتزال مئات الاعلانات المنشورة على صفحات التواصل الاجتماعي و على القنوات الفضائية والصحف تغري النساء بإكثار الجمال بكبسولة او خلطة او علبة مكياج تستخدم لأيام معدودة.