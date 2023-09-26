مهمة فضائية تستهدف كويكباً يحمل اسم "إله الفوضى"

شفق نيوز/ تنطلق مركبة الفضاء "أوزيريس ريكس" (OSIRIS-REx)، التي أُعيد تسميتها لتصبح "أوزيريس أبيكس" (OSIRIS-APEX)، في رحلة جديدة لدراسة كويكب سيقترب بشدة من الأرض في غضون سنوات قليلة؛ وذلك بعد نجاحها في توصيل أول عينة جمعتها الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأميركية (ناسا) من كويكب في الفضاء، بحسب شبكة "CNN".

وقالت الشبكة الأميركية إنه في غضون نحو 5 سنوات ونصف ستصل صخرة فضائية تحمل اسم "أبوفيس" (Apophis)، يبلغ عرضها نحو 1200 قدم (366 متراً)، إلى مسافة 20 ألف ميل (32,187 كيلومتراً) من الأرض، لتكون أقرب من الأقمار الاصطناعية التي تدور حول كوكبنا، وأقرب 10 مرات من القمر.

وسمي الكويكب على اسم إله الفوضى والظلام عند المصريين القدماء "أبوفيس"، ويُعتقد أنه (الكويكب) على شكل حبة فول سوداني.

وبعد ساعة واحدة من اقتراب "أبوفيس" من الأرض، في 13 أبريل 2029، ستستخدم "أوزيريس أبيكس"، وهي اختصار الأحرف الأولى لكلماتOrigins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security-APophis Explorer وتعني (أصول التفسير الطيفي تحديد الموارد، ومستكشف أبوفيس الأمني)، جاذبية الأرض لدخول مدار حول الكويكب ودراسته عن كثب لمدة 18 شهراً.

ووصفت "CNN" هذه الخطوة بأنها "فصل جديد شامل" لمركبة فضاء كانت في رحلة بالفعل، إذ أمضت مركبة الفضاء "أوزيريس ريكس" 7 سنوات في رحلة ذهاباً وإياباً إلى كويكب "بينو" (Bennu) القريب من الأرض، بما في ذلك الوقت الذي أمضته في المعاينة والهبوط وجمع عينة من الصخرة الفضائية.

والآن تقبع العينة في موطنها الجديد في "مركز جونسون للفضاء"، التابع لوكالة ناسا في هيوستن، حيث يمكن أن يكشف تحليل الصخور والتربة التي جمعت من كويكب بينو القريب من الأرض عن معلومات بشأن أصل نظامنا الشمسي وتكوين الكويكبات التي يمكن أن تصطدم بالأرض في المستقبل".

وأشارت "CNN" إلى أن مركبة الفضاء "أوزيريس أبيكس" لن تتمكن من جمع عينة من "أبوفيس"، لأن رأس جمع العينات كانت متضمَنة في الكبسولة مع عينة بينو التي نُقلت إلى الأرض.

ولكن "أوزيريس أبيكس" ستستخدم مضخات الغاز الخاصة بها في محاولة لدفع الغبار والصخور الصغيرة المتناثرة فوق وأسفل سطح "أبوفيس" لدراستهما بعد نحو 15 شهراً من الدوران حول الكويكب.

ما الذي يمكن أن يكشفه "أبوفيس"؟

يحظى "أبوفيس" باهتمام بالغ لأنه كويكب صخري "S-type" بخلاف "بينو"، الذي يُعد كويكباً كربونياً "C-type".

وتتكون الكويكبات الكربونية من الطين وصخور السيليكات، فيما تتكون نظيراتها الصخرية من مواد السيليكات والنيكل والحديد.

والسيليكات مركبات كيميائية تدخل في تركيبها أيونات عنصري الأوكسجين والسيليكون، وهي أكبر أصناف المعادن وأكثرها تعقيداً وغنى في قشرة الأرض على الإطلاق، وتشمل على سبيل المثال الكوارتز والتوباز والعقيق الأحمر.

ويمكن أن تكشف قدرة المركبة الفضائية على الدوران عن كثب حول الكويكب عن قوة سطح الكويكبات الصخرية، وقدرة الكويكب على تحمل العوامل الجوية في البيئة الفضائية.

مع ذلك، قالت "CNN" إن التخطيط للدفاع عن الأرض سيمثل دافعاً رئيسياً آخر للمهمة الممتدة، لافتة إلى أن الكويكبات الصخرية "جزء من الفئة الأكثر شيوعاً من الكويكبات محتملة الخطورة التي تشكل تهديدا لكوكبنا"، ومن ثم فإن فهم تكوينها والتفاصيل الأخرى التي لا يمكن الحصول عليها إلا من مدار قريب، سيمكن وكالات من قبيل "ناسا"، وشركائها على تحديد أفضل طريقة لتفادي هذه الكويكبات حال توقع وجودها في مسار تصادمي مع الأرض.

ونقلت الشبكة الإخبارية عن داني ديلاجوستينا، كبيرة الباحثين في مهمة "أوزيريس أبيكس"، قولها إن "أبوفيس" يُعد "أحد الكويكبات الأكثر شهرة، وعندما اكتشف لأول مرة في عام 2004، كانت هناك مخاوف من أنه سيصطدم بالأرض في عام 2029 أثناء اقترابه الشديد".

وأضافت ديلاجوستينا أنه "رغم استبعاد هذا الخطر بعد عمليات رصد لاحقة، سيظل "أبوفيس" أقرب كويكب بهذا الحجم خلال الخمسين عاماً أو نحوها التي رصدت خلالها الكويكبات عن كثب، أو على مدى المائة عام المقبلة في الكويكبات التي اكتشفناها حتى الآن".

وأضافت الأستاذة المساعدة في علوم الكواكب في جامعة أريزونا أن "أبوفيس سيصل إلى عُشر المسافة بين الأرض والقمر خلال صدام عام 2029".

وأشارت نائبة كبير الباحثين لتحليل عينة "بينو" إلى أن "الناس في أوروبا وإفريقيا سيتمكنون من رؤيته بالعين المجردة لقربه"، مضيفة: "لقد شعرنا بحماسة غامرة عندما اكتشفنا تمديد المهمة".

كما استبعدت عمليات رصد مدار "أبوفيس" حول الشمس في عام 2021 خطر اصطدام الصخرة الفضائية بالأرض في عام 2068، وفقاً لمركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض لتابع لوكالة "ناسا".

ويحتفظ المركز بقائمة المخاطر، إذ يرصد الكويكبات ذات المدارات التي تجعلها قريبة من الأرض بما يكفي لإثارة القلق من اصطدام محتمل. ويستخدم علماء المركز أجهزة الردار والتلسكوب لدراسة الأجسام القريبة من الأرض، وفهم المخاطر التي قد تفرضها على الكوكب.

وستمكن مراقبة "أبوفيس" أثناء وبعد اقترابه الوثيق من الأرض العلماء من معرفة ما إذا كان من الممكن أن تطرأ أي تحوّلات في مداره، ومدى تأثير ذلك على احتمالية اصطدامه بالأرض في المستقبل، وكذلك أي تغييرات في سطح أو معدل دوران الكويكب.