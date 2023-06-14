مهرجان آنسي السينمائي ـ مستقبل الرسوم المتحركة في العصر الرقمي

شفق نيوز/ من "سوبر ماريو" إلى "سبايدر مان"، تعد أفلام الرسوم المتحركة من بين أكبر الأفلام الناجحة لعام 2023. يعتبر مهرجان آنسي لأفلام الكارتون منصة هامة لتبادل الأفكار والتجارب بين صانعي الرسوم المتحركة والجمهور.

يعد مهرجان آنسي منبرًا هامًا للاحتفال بالرسوم المتحركة، وأفلام الكارتون، وتبادل الأفكار والتجارب. من خلال هذا المهرجان، يتم تعزيز التعاون والتواصل بين صناع الرسوم المتحركة من جميع أنحاء العالم، مما يساهم في تطوير وتعزيز هذا الفن الجميل وإبقائه حيويًا وذلك منذ علم 1960.

ويتضمن البرنامج هذا العام 468 فيلما، ويضم إنتاجات استوديو ضخمة وأفلاما قصيرة ومشاريع أطروحات طلابية ومن المقرر أيضا تقديم عروض سينمائية حصرية.

بيد أن هذا العام، طغى على افتتاح المهرجان هجوم دموي بسكين على الأطفال في مدينة آنسي. عندما أصبح من الواضح أن الحادث كان معزولا، وبعد التشاور مع السلطات وعمدة آنسي، افتتح المهرجان رسميا كما هو مخطط له في 11 يونيو/حزيران.

ومن أجل دعم عائلات وضحايا هجوم، قرر المنظمون تأجيل بدء العروض الخارجية حتى 12 يونيو. ووفقا للبيان الصحفي، "ستقام عروض المهرجان تحت راية القيم التي دافعنا عنها دائما: المجتمع والتضامن والأخوة".

المزيد من أفلام الرسوم المتحركة "يتم إنتاج المزيد ومن الأفلام الروائية، وتزداد تنوعا في كل عام. وقال مارسيل جان، المدير الفني للمهرجان، لـ DW. وينعكس ذلك في الاختيار الرسمي لمهرجان هذا العام، والذي يضم أفلاما من الكاميرون والأردن والدنمارك والمجر واليابان وكندا والصين والعديد من البلدان الأخرى.

وتعتبر أفلام الرسوم المتحركة المكسيكية هي واحدة من التجارب التي ستكون محط الاهتمام لهذا العام. حيث سيتمكن رواد المهرجان من مشاهدة العديد من الأفلام المكسيكية الجديدة والقديمة.

كما تشارك هنغاريا بأربعة أفلام من فئتي الأفلام الروائية الطويلة. "من بينها فيلم "تولدي"، وهو فيلم لمارسيل يانكوفيكس، الذي توفي العام الماضي.

تم تسليط الضوء في هذا المهرجان على أهمية التقنيات الحديثة مثل الواقع الافتراضي وتقنية 3D ثلاثي الأبعاد. وتأثيرها على صناعة الرسوم المتحركة. فقد أصبحت هذه التقنيات جزءًا مهمًا من تطوير الأفلام والألعاب والتجارب التفاعلية، مما يوفر فرصًا جديدة ومبتكرة للفنانين والمصممين.